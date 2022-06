El humorista Carlos Álvarez manifestó que dentro de pocos días cumplirá 39 años de carrera artística y anunció que piensa retirarse de los escenarios porque desea dar pase a las nuevas generaciones, pero también anhela concretar otros planes, tal como es estudiar Derecho y Gestión Pública.

“El balance de estos 39 años es positivo porque amo mi carrera, me gusta lo que hago, pero sobre todo divertir a la gente. Además, he hecho un trabajo social en silencio, así que estoy contento y satisfecho. Estos 39 años se han pasado volando, estoy feliz con los resultados y de haber hecho humor en pandemia. Eso ha sido una experiencia increíble porque fuimos a la Villa Panamericana por invitación de ESSALUD y con el único fin de alegrar a los pacientes. Más pudo el deseo de poder colaborar y ayudar en elevar las defensas. Eso ha sido lo más bello que he hecho en toda mi carrera”, expresó Álvarez.

¿Es verdad que estás evaluando retirarte de los escenarios?

Sí. Antes que me retiren, me retiro yo. Ya voy a cumplir 40 años y me parece un tiempo longevo. Hay que dar paso a las nuevas generaciones, pero dar paso al buen humor, no hay humor que insulta o es trasgresor, sino al humor irreverente, pícaro, que se enfrenta al poder y divierte a la gente en los peores momentos.

¿Te retiras de los escenarios para estudiar?

Sí. Quiero estudiar Gestión Pública y también está en mis planes llevar la especialidad de Derecho porque es una carrera que no la terminé por el tema del arte, pero nunca es tarde para hacerlo.

¿Para cuándo has pensado retirarte de los escenarios?

Para los 40 años de carrera artística, es algo que lo digo con mucha pena, no me alegra hacerlo, será un paso muy difícil, pero todo tiene un ciclo y un tiempo.

¿Qué celebración harás por tus 39 años de carrera artística?

Presentaré mi espectáculo ‘39 años... a mi manera’ del 17 al 19 de junio en el Teatro de Convenciones Bolívar, donde recordaré a todos mis personajes. Aseguro que la gente se divertirá mucho, además, haré una gira por Arequipa, Huaraz, Trujillo, Ica y recorreré todo el Perú.

¿Qué novedades con tu programa ‘La vacuna del humor’?

Esta semana hemos grabado una secuencia muy divertida con Bryan Arámbulo y con su doble ‘Bryan sonámbulo’. Pensé que se molestaría con la imitación que hago, pero Bryan se divirtió mucho y le encantó el personaje. Es un chico bastante humilde, es exitoso y tiene mucho futuro. Ya saben... no se pueden perder el programa este sábado a las 11.20 de la noche.





