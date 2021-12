Después que su exesposa Vanessa López deslizó que consumía sustancias tóxicas, el locutor radial Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que los resultados del segundo examen toxicológico al que se sometió dieron negativo, tal es así que no tuvo problema en retar a la madre de su hija que se haga la misma prueba, al igual lo hizo con el conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González.

Carlos, ¿Ya te dieron los resultados de tu examen toxicológico?

Sí. Salió negativo. He tenido que esperar más de un mes para los resultados, estaba seguro que iban a dar negativo, pero se tenía que esperar porque ha sido un examen demasiado exhaustivo. Me sacaron un montón de cabello e incluso me han dejado un hueco por la cabeza, pero era la única forma de callar boca y no solo la de ella (Vanesa López), sino a Rodrigo González, quien cuestionó eso (primera examen toxicológico que se hizo y que dio negativo).

¿Piensas tomar alguna acción legal en contra de la mamá de tu hija¡?

No lo sé aún. Lo único que quiero es pasar una ‘Navidad’ tranquila. Ha sido horrible estar en esa posición, que la gente especule detrás de mí que yo me ‘coqueaba’ o me escribían en redes diciéndome cosas.

¿Cuál ha sido tu finalidad?

Demostrarle a mi familia y a toda la opinión pública que no soy ningún consumidor de cocaína. Más bien... yo les invito a las personas que han cuestionado mi examen que se hagan la prueba, a ver si van a tener el valor de hacérselo.

¿La invitación va dirigida para la madre de tu hijo y el conductor de ‘Amor y fuego’?

A todos en general porque todo el mundo te cuestiona. Es fácil señalar cuando tienes tremendo rabo de paja, yo no podría señalar a alguien de una cosa en la cual soy peor.

¿Piensas tomar una acción legal en contra de Rodrigo González?

No existe para mí. Solo quiero pasar ‘Navidad’ con mis hijas y mis padres.

¿Pasarás ‘Navidad’ con tu hija?

El 25 la recojo y se queda conmigo hasta el 27 de diciembre.

¿Las coordinaciones de visitas lo haces con Vanessa?

Estoy tratando de llevar la fiesta en paz, todo es vía telefónica y netamente hablamos de las visitas a mi hija.





