El controvertido Carlos Cacho lamenta que la conductora Magaly Medina haya criticado y cuestionado la inversión monetaria que tuvo la reciente boda de la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo con el productor Julián Alexander, además, considera que la popular ‘urraca se casó por dinero, más no por amor con su ahora esposo, el notario Alfredo Zambrano, pues siempre prevalece o resalta las cosas materiales.

Magaly Medina, ha sido muy crítica con la boda de Ethel… ¿Qué te han parecido sus comentarios?

Se están olvidando de una cosa muy importante… la esencia fundamental de casarse con alguien es el amor, no es una fiesta ni es un evento, sino es la decisión de dos personas que se aman, que deciden hacer mutuamente un compromiso entre ellos y de vivir juntos para toda la vida. Lo demás es secundario, va y viene. Lo importante es el sentimiento y respeto que existe en una pareja, más no las cosas materiales que haya de por medio.

Magaly Medina dijo que Gisela Valcárcel debió romper el ‘chanchito’ para invertir más en la boda de su única hija…

Pero, ¿quién es ella para decirle a alguien cuánto hay que gastar? Además, el cariño no se demuestra monetariamente. Me he dado cuenta que ella (Medina) siempre hace comentarios monetarios, sus comentarios siempre han sido así, habla de Julián (Alexander), de lo que tiene o no tiene. O sea, su cariño de basa a cuánto tienes. Para ella (Magaly), cuanto tienes es cuánto vale. Me parece que una mujer con tanta experiencia como ella diga esas cosas, siempre está haciendo comentarios cuantitativos.

Sobre todo, porque Magaly Medina es una mujer que ha venido de abajo…

Bueno, tú lo has dicho.

Janet Barboza dijo que Magaly es una mujer acomplejada… ¿Piensas lo mismo?

Eso lo habrá dicho Janet, pero me llama la atención que siempre está catalogando y valorizando a las personas en base a las monedas. Además, que lo diga con aplomo y que nadie le diga nada. Dos personas se casan por amor. Me imagino que Magaly se casó por plata y no por amor, porque todo lo relaciona por el tema monetario, por lo que tiene o no tiene. Es algo que siempre me llama la atención.

