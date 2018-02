Carlos Galdós se despide de La Noche Es Mía y revela el último día del programa [VIDEO]

Carlos Galdós no quiere una despedida entre lágrimas y frases hechas. Por ese motivo, decidió contar en su programa de radio que La Noche es Mía no va más. El conductor y showman declaró que cuando sus seguidores le dicen que siempre ven el programa, no sabe cómo decirles que el espacio llegó a su fin.

"No sé cómo hacer para decirle a la gente con todo cariño que ya La Noche Es Mía ya fue. Yo, con todo cariño, el próximo viernes, o sea de este al otro, conmigo no cuenten. Gracias, han sido muy amables, han sido 5 años divertidos, maravillosos, lindos", dijo Carlos Galdós.

Al respecto, cuando le preguntaron cómo harán ahora sus fans para poder seguirlo y comunicarse con él, Carlos Galdós manifestó que podrán hacerlo desde su Facebook personal porque él mismo lo maneja.

Carlos Galdós fue muy enfático en declarar que el fin de La Noche Es Mía tenía que llegar y prefería dar la noticia así, sin 'anestesia' porque así es él. Incluso, bromeó con la forma en que dejó en claro que el programa terminará este 2 de marzo.

"(Mis fans) se pueden ir a mi fanpage en el Facebook, Carlos Galdós Oficial y ahí estoy todo el tiempo en comunicación y además yo manejo mi propia cuenta. Pero me apena cuando la gente me dice: 'Carlitos, ¿y la Noche es Mía?'. Lamento darles la noticia así porque podría darla en la tele, llorando. Yo sin anestesia: se cerró el ciclo. Ya está. La Noche es Mía dead, chau, gracias, hasta luego", puntualizó Carlos Galdós.

Carlos Galdós se va de La Noche es Mía

