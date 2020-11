¡EXPLOTÓ! Carlos Galdós no puede más con la indignación y disparó toda su furia contra los influencers de nuestro país, a quienes calificó de ‘cag...nes’ y ‘figurettis’, pues para las elecciones de Estados Unidos sí estuvieron al día con las noticias y posteando fotos y videos sobre el tema, pero ahora que estamos en crisis política y se necesita de sus voces en redes sociales, se mantienen en silencio.

“Los influencers, por ejemplo estaban opinando un montón, memes, lluvia de memes, chongo un montón y eso está muy bien, pero cuando pasa algo en el Perú se callan. Ojo, no te digo que opines igual que yo, no, puedes estar a favor o en contra, pero ten una opinión aunque sea”, dijo indignado Carlos Galdós.

Carlos Galdós explota contra los influencers que prefieren promocionar marcas y los tilda de ‘cag...

El conductor radial acusó que hay determinadas marcas que piden a los influencers que no se pronuncien sobre temas políticos para no generar conflicto, porque su único motivo es que el personaje sea amado en redes sociales. “Influencer cag... lame c..., eso son los influencers en el Perú”, culminó".

Este video publicado en sus historias de Instagram tuvo gran repercusión en esta red social y en Twitter donde rápidamente se convirtió en tendencia.