El conductor Carlos Galdós anunció que volverá con su show ‘El amor en los tiempos de Galdós’, donde aprovechará en contar detalles sobre su tercer matrimonio con su actual novia, Marita Cornejo, con quien tiene tres años de relación sentimental y le lleva 16 años de diferencia. “El 30 de octubre regresó con mi espectáculo ‘El amor en los tiempos de Galdós’ en el Teatro de Plaza Norte. Ahí compartiré detalles de mi matrimonio, de cómo es casarse por tercera vez, es un acto kamikaze y me da mucha risa porque mucha gente me dice que no lo haga, pues consideran que es un acto suicida, pero el matrimonio es un paso más. Yo sigo creyendo en el amor, siempre apuesto por el amor, el hecho que haya tenido otros dos matrimonios no significa que no me hayan amado. Me han amado y mucho. El hecho que haya tenido un tiempo límite (sus anteriores matrimonios), no significa que haya sido una mala experiencia, sino han sido la experiencia que ha tenido que ser y en la forma que tenía que ocurrir”, expresó Galdós.

Entonces, para ti... ¿El matrimonio no es un acto suicida?

No. El matrimonio no necesariamente tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con poner en orden algunos términos legales. El matrimonio tiene que ver con ordenar y cuidar a la otra persona. Con el amor tiene que ver la convivencia, los pactos que tienes con tu pareja, pero el matrimonio es un trámite que pone en cuidado ante la ley a la persona con la cual estás conviviendo.

¿Ya tienen fecha para la boda?

Me casaré por civil. Aún estamos viendo los tiempos, todavía no hay fecha, pero si lo hubiera tampoco lo diría.

Este 30 de octubre regresas con tu espectáculo ‘El amor en los tiempos de Galdós’ en el Teatro de Plaza Norte... ¿Qué expectativas?

Haré dos funciones el domingo 30, una será a las 5 de la tarde y el segundo a las 7 y 30 de la noche. Es el mismo show que he llevado a Estados Unidos, pero esta vez lo llevaré a Plaza Norte porque siempre por para allá y me encanta. El show es una terapia de pareja, la gracia es que en algún momento del espectáculo invito a mi pareja al escenario y haremos una dinámica en terapia de pareja, donde ella me pone en evidencia sobre algunas cosas que no le gustan o incomodan de mí.

Entonces, ¿Vas a reflejar parte de tu vida en tu espectáculo?

Totalmente. Mi pareja no es artista ni comediante ni su trabajo es estar en el escenario. Me ha costado mucho trabajo convencerla, pero lo hemos disfrutado mucho haciéndolo.

A raíz que haces esta terapia con tu pareja en el escenario... ¿Sientes que han mejorado como relación?

Claro que sí. Siempre mejora los vínculos cuando conversas las cosas que te incomodan, así que podría decir que hago este show para no separarme de Marita.





TE PUEDE INTERESAR: