EMOTIVO. ‘La Carlota’, interpretado por Carlos Vílchez, no soportó el llanto en pleno programa EN VIVO de ‘Mande Quien Mande’. El comediante fue sorprendido por su madre en el set y terminó conmoviéndose al recordar un regalo que le dio la mujer que lo trajo al mundo.

“ Mira ese regalo tan lindo, ¿lo reconoces? ”, fueron las palabras de María Pía Copello a ‘La Carlota’, quien sin dudarlo se tapó los ojos y lloró desconsoladamente.

“Este es el gesto de una madre, que escuchó que su hijo viajaba, que se iba a un lugar con mucho frío y dijo ah no, yo agarro mis palitos de tejer y me pongo a hacer un gorro y una chalina y se fue al canal. Tocó la puerta y llegó con esta cartita ”, agregó.

Ante esto, Carlos Vílchez pidió a su compañera de conducción no mostrarle la carta porque iba a conmoverlo aún más. “No me enseñes la carta, me voy a destruir” , puntualizó.

Mamá de Vilchez visita el set

‘LA CARLOTA’ Y PÍA EN PROGRAMA DE ETHEL POZO

María Pía Copello y Carlos Vílchez, como la ‘Carlota’, llegarán este domingo 12 de marzo al set de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores. Este ansiado encuentro se da luego del enfrentamiento que mantuvieron los conductores de América Hoy con los de Mande quien Mande por un invitado.

Pía y la Carlota estarán en el programa dominical de América Televisión junto a sus mamás, Luchita y Aydeé y se enfrentarán en una guerra de ollas y sartenes por imponer su sazón.

“Tenerlos en el set ha sido muy divertido, es la primera vez que Carlos Vílchez llega a nuestra cocina y me ha hecho reír y bailar”, dijo Yaco Eskenazi sobre la edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ de este domingo.