Carmen Villalobos y Stephania Duque cuentan cómo ha sido grabar "El final del paraíso" y la lucha madre e hija

"El final del paraíso" cuenta con gran éxito y sin duda se ha convertido en una de las series más vistas del horario estelar en Estados Unidos. En esta nueva entrega de "Sin senos sí hay paraíso"4, Catalina Santana es la nueva jefa de la DEA y tiene por enemigas a las integrantes del cartel de "las babys" que está conformada por "La diabla", "la demonia" y Mariana, su propia hija.



Este enfrentamiento entre Catalina y Mariana ha hecho que la nueva entrega tenga elementos mucho más emotivos y emocionantes, ya que es difícil conciliar que una hija pueda sentir tanto odio por su propia madre.

Esta situación tan delicada que se vive en la ficción ha hecho que Carmen Villalobos y Stephania Duque entreguen el máximo de su trabajo, ya que esto se convirtió en una gran reto para ambas actrices colombinas que han confesado que cada una de las escenas han estado super cargadas de trama y en ciertos momentos ha sido insostenible.

CARMEN VILLALOBOS Y STEPHANIE DUQUE HAN HABLADO SOBRE SUS PERSONAJES

Este gran reto actoral ha hecho que ambas actrices vivan altas cargas de emoción que hasta en algunos momentos han llorado desconsoladamente.

“Yo siento que para mí ese es el reto más grande en esta temporada”, se sincera Stephanie Duque.



“A veces llegaba llorando de las grabaciones a abrazar a mi novio porque me parecía demasiado fuerte. En mi cabeza yo no concibo que existan personas que puedan hacerle eso a su madre, aunque existen. Entonces para mí fue muy difícil que Mariana tuviera que ver a su mamá como su peor enemiga. De verdad que he llegado muy afectada emocionalmente a mi casa”, reconoce la actriz colombiana.

Stephania Duque ha confesado que ha sido difícil para ella mostrar esta cara de Mariana y el odio que siente por su madr (Foto: Instagram) Stephania Duque ha confesado que ha sido difícil para ella mostrar esta cara de Mariana y el odio que siente por su madr (Foto: Instagram) Stephania Duque ha confesado que ha sido difícil para ella mostrar esta cara de Mariana y el odio que siente por su madr (Foto: Instagram)

Por su parte, Carmen Villalobos también ha dicho que le costó 'mucho trabajo' poder encontrar una explicación al odio tan grande que siente Mariana por su madre Catalina.

“Hasta el sol de hoy nunca lo he entendido. Y esta temporada se terminó y nunca lo entendí. Honestamente es de las cosas que más me costó trabajo asimilar. Digamos que así estaba escrito, pero nunca lo entendí y cuando tú no entiendes por qué algo está escrito es muy difícil actuarlo”, asegura la actriz.

Carmen Villalobos cuenta que tuvo, incluso, que entrevistar a varias mujeres que eran mamás para intentar entender por qué Catalina siempre terminaba perdonando a su hija.



“Para mí fue difícil asimilarlo porque yo decía ‘a mí me hacen esto y chao, o sea olvídate de segundas, terceras o cuartas oportunidades’ y a la conclusión que llegué después de entrevistar a muchas mujeres, de ponerles como ejemplo muchas situaciones, lo que siempre me decían las que son mamás es que el amor todo lo puede y una mamá siempre perdona”, explica la actriz.

Carmen Villalobos confiesa que hasta el momento no puede entender cómo es que una chica le tiene tanto odio a su madre (Foto: Instagram) Carmen Villalobos confiesa que hasta el momento no puede entender cómo es que una chica le tiene tanto odio a su madre (Foto: Instagram) Carmen Villalobos confiesa que hasta el momento no puede entender cómo es que una chica le tiene tanto odio a su madre (Foto: Instagram)

No cabe duda que esta nueva entrega de "Sin senos sí hay paraíso" ha sido una de las temporadas más difíciles para ambas actrices por la carga dramática de las escenas, Stephania Duque asevera que trabajar con Carmen Villalobos siempre es delicioso ya que hace que el trabajo sea mucho más fácil.