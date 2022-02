Enrique Espejo, el popular ‘Yuca’, realizó una fuerte acusación contra Clara Seminaria, quien lo denunció por tocamientos indebidos. Según el humorista, la actriz se estaría vengando de él porque este no quiso tener intimidad con ella.

“Quería estar conmigo pues, yo tengo una mala suerte con las mujeres. O sea, yo tenía que irme a la cama con ella para qué, ¿quería salir embarazada? hasta ahora no me explico”, manifestó en un audio revelado por Amor y Fuego.

“¿Y qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que sí? Si hubiera estado con ella... Ya habría dicho que la he violado, que la he raptado”, manifestó.

Clara Seminara rechaza acusación de ‘Yuca’

El cómico aseguró que no le había dicho ni al juez, lo que reveló en el audio, porque no quiere estar envuelto en temas legales. Sin embargo, continuó atacando a su excompañera de trabajo debido a que la acusó de denunciarlo “sin pruebas”.

“Yo no me voy a meter ahorita, si no le he dicho al juez, a nadie, no voy a caer tan bajo, diciendo: ‘como yo te desprecié, esta es tu venganza’. Lo que más pena me da es que el periodismo tanto escrito, como televisado, le de tanta prensa sin pruebas, porque ella lo dice, porque dice que así dure 20 años, ella va a meterme preso”, agregó.

Por su parte, Clara Seminara rechazó esta versión y enfatizó que tiene una pareja hace 7 años.

“¿Qué te puedo decir Rodrigo? Yo soy casada, tengo 7 años con una pareja maravillosa y yo jamás miraría a un señor como Yuca, no por discriminación, pero simplemente no lo miraría”, indicó.

