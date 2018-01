Choca Mandros: ¿Cuántos kilos bajó, cómo lo hizo y por qué? [FOTOS]

El conductor Jaime ‘Choca’ Mandros reveló que ya bajó más de 40 kilos luego de someterse a un tratamiento alimenticio y psicológico.



“He bajado casi 40 kilos. Todavía me falta bajar más. El doctor me dijo: ‘O bajas de peso o no llegas a los 50’. Entonces empecé... Me estoy tratando con un nutricionista, me matriculé en un gimnasio, incluso estoy yendo donde un psicólogo”, expresó el carismático Jaime ‘Choca’ Mandros.

(J.V.)

