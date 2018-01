‘Choca’ Mandros bajo 40 kilos de peso y ahora se siente más saludable

El conductor de ‘Estás en todas’, Jaime ‘Choca’ Mandros, reveló que su régimen alimenticio ya le ha permitido perder 40 kilos de peso.



“Llegué a los 122 kilos de peso. Pensé que era el gordito, el fuertecito, pero no era sano y ahí empezó todo, cuando el doctor me dijo: ‘Bajas de peso o no llegas a los 50’”, contó ‘Choca’ Mandros, quien agregó que la transformación le costó un año.



“La gente me dice ‘has bajado al toque’, no ha sido en un año, pero mi peso no era saludable... hacer ejercicios es lo más difícil para mí, también hay que trabajar el cerebro para que te des cuenta de que la ansiedad te lleva a la comida. Uno no puede comer por ansiedad, sino para alimentarse”, precisó ‘Choca’ Mandros. Asimismo, comentó que se siente bien físicamente.

