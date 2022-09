Christian Domínguez fue uno de los personajes de la noche del evento en Carabayllo, luego de haber revivido el ‘baile del gusano’ en el matrimonio de Ethel Pozo. El cantante junto a La Orquesta Internacional hicieron gritar al público.

Sin embargo, para la alegría de las fanáticas que pedían a gritos que Christian Domínguez realizara el ‘baile del gusano’, pero se negó a hacerlo porque está prohibido, según el mismo ‘wachiman’.

A pesar de que ahora el recordado baile se encuentra vetado, el cumbiambero asegura que ya tiene trabajo para el resto del año. “Para mí, lo que ha pasado ha sido una bendición . De acá a diciembre, tengo cinco matrimonios más”, confesó frente a cámaras.

Christian Domínguez aseguró que según el contrato de La Gran Orquesta, ningún animador puede compartir escenario con ellos, luego que se revelara que no quiso estar al lado de Karla Tarazona.

Por otro lado, aseguró que quería bailar el ‘gusano’ a pedido del público, pero confesó que decidió no hacerlo porque tenía frío.

Christian tras polémica en evento con Karla: “Querían que los dos estemos en el escenario y eso no puede pasar”

En el mismo evento de Carabayllo, Christian Domínguez se encontró con su ex pareja, Karla Tarazona, quien presentó a La Gran Orquesta Internacional. No obstante, ella tenía que estar fuera del escenario para que el grupo subiera. De acuerdo con el organizador, el cumbiambero pidió que ella no estuviera presente.

Aunque, el ‘wachiman’ comentó que esto no se trata de ningún tema personal, sino que es parte del contrato de la agrupación de cumbia. “Lo que se dijo es lo que siempre se dice, no importa quién nos presente, en todos los eventos hay presentadores, nosotros no decidimos eso, olvídate, cada uno trabaja en lo suyo, pero querían, seguramente, que esté (Karla) en el escenario cuando esté yo y eso no puede pasar, no porque sea Karla, sino ningún animador, nunca permitimos eso ”, comentó.

