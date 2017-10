Christian Domínguez: Isabel Acevedo dice que confía en expareja de Karla Tarazona 

La novia de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, afirmó que está segura del ‘Wachimán’ y no teme que se reencuentre con Vania Bludau en ‘Reyes del show’.

“Claro que confío en él, así como él confía en mí”, dijo ‘Chabelita’, quien debutará como reportera del programa ‘Dato TV’, que conduce Silvia Cornejo y se emite los sábados a las

3 p.m. por NexTV.

Se dice que el motivo por el que no quieres ir al reality es por Vania.

No, más bien es por esta oportunidad (de reportear) que ahora tengo.



¿No hay problema con que Christian se encuentre con Vania?

Para nada, no es algo que me afecte, no fue en mi temporada.



Ahora que vas a reportear, en las redes dicen que estás copiando a Karla (Tarazona).

Yo no copio a nadie, soy la ‘Chabelita’.



Siempre decías que no pertenecías a la farándula y por eso no declarabas.

Me gusta la televisión, lo que no me gusta es hablar de mi vida personal.



Sin embargo, estar con Domínguez es formar parte del espectáculo.

Sí, pero yo quiero que la gente me conozca poco a poco, que cambie su forma de pensar sobre mí. Estoy más tranquila, antes me sentía mal porque todos los días me atacaban.



La denuncia que Domínguez hizo contra Karla por maltrato psicológico y familiar fue archivada y ahora tú también la demandas.

Ustedes han visto todo el proceso, los meses que ella habló de mí, pero eso lo ve mi abogado.



Has pedido una reparación de 200 mil soles.

No toco esos temas.



(M.Casas)

