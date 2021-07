El cantante Christian Domínguez aseguró que está sorprendido y orgulloso de su pareja, Pamela Franco, quien está recuperando rápidamente su figura a base de entrenamiento y dieta, tras dar a luz hace cuatro meses.

Christian, Pamela se está poniendo en forma...

Uy... Está que se pone más ‘requechechechema’. Se está recuperando rápidamente, tiene cuatro meses de haber dado a luz, ha sido bastante metódica con su dieta, entrenamiento y tiene buena genética. Es muy ordenada como madre y con su figura.

Ahora que está recuperando la figura de infarto... ¿Te pones celoso o un poco ‘saltón’?

No. A mí me gusta lucirla, estoy orgulloso de llevarla de la mano y que una mujer tan bella como ella camine conmigo, un mujerón, guapa por todos lados, espectacular, pero... ¿si soy celoso?... sí. Por ahí veo algo, digo: ‘Ey, muy alto, bájate’ (risas).

¿Celos de qué tipo?

Pamela es muy respetuosa, me escribe y me dice: ‘Amor, ¿te gusta cómo estoy?, ¿te parece muy alto?, ¿te parece bien como estoy yendo vestida?’. Cuando graba contenido de TikTok o baila sexy me pregunta si me parece bien y le digo que lo suba nomás (a las redes) porque está ‘requechechechema’.

Eres la envida de muchos hombres...

Claro. Soy consciente de eso, vivo orgulloso de llevar de mi brazo tremenda belleza, una dama, respetuosa y señora.

Por lo mismo que Pamela está recuperando la silueta... ¿Queda descartado encargar otro bebé?

Si todo vuelve a la normalidad y mejora la situación pensamos tener un hijo más, pero en unos cuatro años aún. No hay ningún apuro, ella tiene 32 años, pero de que queremos tener otro bebé obvio que sí. Pamela ahora está pensando en trabajar, retomar la música y por eso se está poniendo ‘requechecheche’. Habrá sorpresas.

DENUNCIA ESTAFA.

De otro lado, el cantante aclaró que no se presentará este domingo en Quillabamba, Cusco, tal como lo estuvieron promocionando. “El nexo entre el dueño del evento y yo era una tercera persona, que nos estafó a los dos. A él le dijo una cosa y a mí otra, porque a mí me contactaron para ser artista invitado del evento, pero luego me pasaron el afiche y en el banner decía: ‘Christian Domínguez y orquesta’. Le dije (al nexo) que eso estaba mal, que estaba mintiendo, he tenido una discusión con mis socios de la agrupación y causó confusión grande, así que quiero aclarar a la gente de Cusco que no estaré en ese evento”, precisó Domínguez, quien está feliz de retornar a los shows presenciales junto a ‘Gran orquesta internacional’. “El 28 de julio tenemos nuestro primer concierto presencial con el grupo en Chepén después de un año y medio. Será un show con todos los protocolos de seguridad, por fin nos vamos reactivando y estoy emocionadísimo. De seguro que habrá llantos y lágrimas en el concierto junto con los chicos”, mencionó.





