Christian Domínguez reconoce romance con Pamela Franco: "Somos salientes exclusivos"

¡Ya qué le queda! Luego del ampay de Magaly Medina, donde se ve a Christian Domínguez dándose apasionados besos con Pamela Franco, el cumbiambero confirmó que son 'salientes exclusivos'.

El líder de la Gran Orquesta Internacional fue abordado por las cámaras de la Urraca tras la difusión de las imágenes. “¿Quién te ha dicho que lo hemos negado?, no tampoco (somos pareja) yo lo he dicho hasta el cansancio, somos salientes exclusivos”, dijo el músico.

En ese sentido, Christian Domínguez reveló que ya tiene ocho días saliendo con Pamela Franco y que si todo va bien, no tendrían ningún problema en hacer oficial su relación sentimental.

“No sé por qué tanta alharaca, somos salientes confirmados y vamos a seguir saliendo y si esto llega a buen puerto, esto va a ser oficializado”, dijo ante las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Cabe indicar que Christian Domínguez hizo público el término de su relación con Isabel Acevedo hace varias semanas y aseguró que la ruptura no fue por ninguna infidelidad.



Chabelita no refutó a su ex pero si indicó que durante los últimos días de su relación, el cumbiambero borraba los mensajes de su celular y asistía al mismo gimansio que su compañera de programa Pamela Franco.



En innumerables oportunidades Christian Domínguez negó mantener alguna relación con la cantante de Alma Bella, sin embargo, un reciente ampay de Magaly los mostró muy cariñosos.