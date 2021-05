Christian Domínguez manifestó que el amor, respeto y confianza son piezas fundamentales en su relación con Pamela Franco, quien hace unos días fue consultada cuál sería su reacción sobre una posible infidelidad del cantante. “Si me llega a pasar, sí le perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere”, expresó Franco días atrás.

En tanto, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ indicó que piensa igual que la madre de su hija, además, la elogió por su buen rol de madre y pareja. “La respuesta (que dio Pamela) es sumamente clara, hay mucha gente que no lo entendió bien, pero es la realidad. Es lo que pensamos nosotros”, expresó Domínguez.

¿Piensas igual que Pamela?

Si fuera viceversa haría lo mismo. Yo disculparía (un engaño), pero no seguiría con la persona que me ha hecho daño. Eso ya lo hemos hablado desde que iniciamos la relación, no queremos faltarnos el respeto de ninguna forma, sea cual sea la falta. Nos respetamos y amamos muchísimo. Ella es una mujer espectacularmente clara, increíble, la valoro mucho y respeto un montón por la forma de pensar que tiene. Como madre, me quito el sombrero totalmente por Pamela. Todo lo que hago es por mi familia.

¿Hay planes de encargar otro hijo para este año?

No. Todavía sería en 3 o 4 años, Pame todavía es joven, todo va a depender de cómo estemos, del trabajo y todo lo demás. Si estuviéramos en otra etapa de nuestras vidas (sin pandemia) podría ser, sería lindo aumentar la familia como hogar, pero por ahora no. Queremos formar bien a Cataleya en todo lo posible

Por cierto, de vez en cuando tus compañeras de ‘América hoy’ te vacilan (por su pasado), debes tener ‘una correa bien ancha’…

Además de la correa ancha, es el estilo del programa, el que se pica pierde y mientras que todo sea con respeto se tolera. Existe un hilo muy delgado de poder picarnos o reaccionar de manera negativa, pero la parte profesional es lo que prevalece. (Las bromas) lo manejamos como show, adopto un personaje, al igual que todas (las conductoras) y esa es la manera de sacar adelante el programa, que va bastante bien, es la mejor temporada que ha tenido ‘América hoy’, hay una buena relación (con Ethel Pozo, Melissa Paredes, Janet Barboza y Edson Dávila) y la gente se vacila.

¿Qué novedades con ‘Gran Orquesta Internacional’?

Seguimos trabajando con las nuevas modalidades (conciertos virtuales), no hemos parado en la pandemia y mañana (hoy) estrenamos nuevo tema y videoclip ‘Gracias Diosito’, que es un feat con ‘Rio Band’, además, este 30 de mayo brindaremos un concierto totalmente gratuito y se trasmitirá por las redes sociales de ‘I-Run’.

Su nuevo tema ‘Gracias Diosito’… ¿Tiene un mensaje reflexivo por la pandemia?

Sí. ‘Gracias Diosito’ porque tenemos salud, que es lo más importante, la familia está sana y hay que agradecer muchas cosas más. ‘Gracias Diosito’ porque seguimos haciendo música, que es lo que nos gusta, somos una agrupación que se mantiene unida y eso es lo más importante.