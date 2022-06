El actor y cantautor Christian Meier regresó a Perú para lanzar su tema nuevo después de 20 años y aprovechó para contar cómo nació la idea de volver a grabar una canción tal como ‘Deja vu’, cual marca su regreso a la música.

“¿Qué me animó volver a componer? Creo que el inicio de todo esto es por la pandemia, ahí sucedió algo muy curioso y que nos sucedió a todos, tal como fue quedarnos encerrados en casa y eso nos hizo tratar de buscar cualquier tipo de entrenamiento para hacerlo menos pesado. A inicios del 2020, me comuniqué con la banda que me acompaña en el escenario y con el ‘viejo’ Rodríguez para decirle que quería grabar unas canciones. Eso dio pie a que me sentara a escribir canciones, empecé a implementar como un estudio en casa y así fue el proceso que me llevó a sacar este tema sencillo. Ahora escribo sobre las cosas que me motivan y que me hacen feliz, pero sobre todo... he tratado de no perder mi esencia en estas nuevas canciones”, sostuvo Meier, quien aplaudió y elogió a la industria musical peruana y a los nuevos exponentes.

“El Perú siempre ha tenido mucho talento, lo que hemos tenido es mala suerte en el mercado de venta de CDS, eso hizo que una generación se perdiera, pero ahora es más fácil por las plataformas digitales. Ahora es más sencillo que podamos divisar en el mercado a los nuevos artistas y que puedan promocionar su obra. Además, los veo comprometidos con hacer cosas buenas, creo que tenemos muchos artistas en Perú, que están haciendo lo correcto y se están abriendo camino. Considero que se vienen cambios mejores porque siempre hemos sido buenos en todas las áreas”, acotó.

En otro momento, no descartó la posibilidad de grabar un tema con un artista urbano, sin embargo, aclaró que aún no tiene nada en mente ni planeado.

“No estoy negado a nada ni tampoco en realizar una participación con nadie. Lo que no me gustaría es traicionar mi obra por llegar a más gente, hay cosas que uno debe saber, tal como es conocer sus limitaciones, que cosas sabe y no sabe hacer, tal como bailar reggaetón, eso no sé”, precisó el también actor, quien se ve lejos a poder grabar o componer un tema para la selección peruana.

“Creo que hay una lista de autores que me preceden en esa posición, antes que yo haga una canción a la selección hay mucha gente más capaz y que podrían gustarle mucho más al público”, dijo.

Con respecto al ámbito sentimental, Meier destacó que siempre está rodeado de amor, pero aclaró que su estado civil es de soltero.

“Estoy bastante bien, contento, amor siempre he tenido en mi vida. Tengo la suerte de estar rodeado y acompañado de amor. ¿Si he escrito canciones del amor o desamor? Sí, también, pero si quieres saber si estoy soltero o no... sí. Estoy ‘freelance’, pero cualquier cosa les voy a avisar”, precisó Meier, quien manifestó estar orgulloso de su hijo Stefano, a raíz que se está abriendo un futuro y camino en el extranjero con su carrera de actor. “Mi hijo es extraordinario, estoy orgulloso por el trabajo que está haciendo y solo. La pandemia también hizo que mis hijos se fueran a vivir conmigo y eso también ha sido un descubrimiento maravilloso”, mencionó.





