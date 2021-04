La cantante Cielo Torres sorprendió a más de uno al grabar un TikTok con la expareja de Daniela Darcourt, Andrés Izquierdo, quien no tuvo reparo en cogerla de la pierna como parte de la coreografía del baile, además, la intérprete de ‘Nunca es suficiente’ señaló que el bailarín le parece un hombre guapo e incluso que ahora pertenece a su nuevo staff de trabajo.

De otro lado, Torres se evidenció emocionada porque mañana (hoy) lanzará un nuevo tema inédito, ‘Te vas a arrepentir’ y resaltó que sigue haciendo música para mantenerse vigente en el medio, a raíz que el rubro de artistas se ha visto duramente golpeado por la crisis de la pandemia.

“Mañana (hoy) estrenamos canción y video, así que estoy emocionada. No hemos parado de hacer música y el público nos sigue apoyando un montón porque en el 2020 nos premiaron como la mejor canción del año de mi tema ‘Nunca es suficiente’, además, ‘Te dejo libre’ también sigue sonando fuerte en las emisores radiales. No podemos dejar de lanzar material y ahora lanzamos este tema ‘Te vas a arrepentir’, que es un tema inédito, una salsa romántica y una canción súper ‘feeling’, tal como para dedicar”, precisó Torres.

¿Tienes a quien dedicar tu nuevo tema ‘Te vas a arrepentir’?

Ufmmmm… Tengo a varios para dedicar, se le dedica al ex, de todas maneras. He tenido momentos en mi vida en que he dicho: ‘Te vas a arrepentir’. Fue a la persona que me hizo mucho daño, pero no lo dije como amenaza sino porque estaba perdiendo a una buena persona.

Los artistas son el rubro más golpeado por la pandemia… ¿Seguir haciendo música es una forma de seguir vigentes?

De todas maneras. Nos han quitado el público presencial, pero el público digital es muy importante hoy en día para el artista.

Por cierto, vi que grabaste un TikTok con la expareja de Daniela Darcourt, Andrés Izquierdo, quien te cogía la pierna… ¿Estás trabajando juntos?

Ahora es parte del staff del elenco de baile de ‘Cielo Torres’, está en mi nuevo video y lo conozco desde hace muchos años porque también es de Tacna.

Se podría decir que hay mucha confianza por la agarradita de pierna...

Soy toda una profesional y si me tiene que agarrar la pierna, lo tiene que hacer. Yo tengo que sonreír siempre.

¿Te parece un chico atractivo?

Sí. Es un chico guapo, está entrenando creo porque veo que ha echado cuerpo.

¿Crees que Daniela se incomode por el video de TikTok?

De la misma Daniela no (ha existido molestia), pero de sus fans sí porque me dicen: ‘Oye, qué pasa’. No creo que Daniela se incomode, creo que ya pasó esa etapa de su ex y si se incomodaría tiene la confianza para escribirme.

¿Te involucrarías con el ex de una amiga?

Hay códigos y yo respeto los códigos de amistad. Considero a Daniela más que una compañera de la música, no es que hablemos todos los días ni que le cuente mis secretos ni ella los suyos, pero sí hay una bonita amistad.

¿Tienen comunicación?

Nos saludamos cuando nos vemos, pero a diario no hay comunicación.

