Cindy Marino acaba de lanzar su canal de YouTube donde interactúa y entrevista a sus invitados, además, dijo que le encantaría tener en su programa a los futbolistas de la selección peruana, pero aclaró que no tienen algún tipo de vínculo o amistad con alguno de ellos.

Cindy, ¿Cómo te animaste a lanzar tu canal de YouTube?

He estado un tiempo bastante desconectada de las redes, pero dije: ‘Es hora de hacer algo entretenido y para que la gente se divierta’, así que me reuní con un par de productores de redes y estamos trabajando con mi canal Cindy Marino Oficial. El primer invitado fue Israel Dreyfus, este sábado vamos a tener a Kike Suero, luego Erick Osores y Jonathan Maicelo, que ha sido un vacilón tremendo.

Ahora tienes el rol de entrevistadora...

Más que entrevistadora, son conversaciones con los invitados. No me quiero poner el título de entrevistadora, pero sí son conversaciones entre el invitado y yo.

¿Te gustaría entrevistar a algún futbolista en particular?

Por supuesto. No sé si tanto en particular, pero obviamente que voy a tener a algún futbolista en algún momento.

¿A quién te gustaría entrevistar de la selección?

De la selección... a todos. Imagínate, quién no quiere entrevistar a los de la selección o tener una conversación.

Por los años que tienes en el medio... ¿Tienes amistad con alguien de la selección o quizá le has hecho la propuesta para entrevistarlo?

No hemos realizado todavía la propuesta, pero de hecho que me encantaría tener a cualquiera de ellos. No tengo amistad cercana con ninguno, pero igual me encantaría. Está en los planes llegar a uno de ellos, ojalá se pueda, porque tú sabes que son medios esticosos, pero esticosos en el sentido que luego la gente vincula. Sin embargo, vamos a darle chance, quiero crecer con mi canal de YouTube para que cuando se les haga la propuesta vean que es con buena onda y no hay nada que se pueda malinterpretar.

Por cierto, ¿Continúas con tu línea de jeans?

Sí. Estoy a full con mi canal de YouTube y con mi tienda de jeans en la galería ‘Tomiko’ en Gamarra.





TE PUEDE INTERESAR: