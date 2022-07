La empresaria y actriz Cindy Marino contó que se divirtió mucho durante la entrevista que le hizo a Erick Osores en su programa ‘A Cindy le dicen’, además, descartó que el conductor deportivo le ‘esté tirando maicito’ y resaltó que solo son muy buenos amigos.

Cindy, tuviste como invitado a Erick Osores en tu programa de tu canal de YouTube y la entrevista estuvo muy jocosa...

Sí. A Érick lo conozco hace bastante tiempo, hay mucha confianza, es súper suelto y la intención era ponerlo en aprietos. Es muy divertido, pero más que una entrevista fue una conversación fluida, donde se dialogó de todo un poco y se jugó al doble sentido en mi programa ‘A Cindy le dicen’.

Erick dijo que soñó contigo en dos oportunidades... ¿Cómo tomaste su comentario?

No me imaginé que había soñado conmigo, así que le pregunté cuál fue el sueño y me dijo que había soñado que nos encontrábamos para ir al canal. Ahí recién respiré un poquito. Lo bueno que no tiene otro tipo de sueños conmigo (risas).

¿Consideras que te está ‘tirando maicito’?

No. ¡Qué va ser! Es vacilón y joda nada más. No me está tirando maicito, a él lo conozco hace mucho tiempo y nunca ha habido la intención de él hacía mí. Toda la vida hemos sido ‘patas’, también se ha salido en grupo, pero ahora ya no porque él está en sus cosas y yo en la mía.

Entonces, ¿Descartas que él tenga otra intención contigo?

Sí. Lo descarto totalmente. Al menos, yo no lo he notado.

No tendría nada de malo porque Erick está soltero y tú también...

Hace tiempo se especuló que tenía algo con él porque nos grabaron en una discoteca, pero nunca ha pasado nada. En las imágenes solo se vio a un grupo de amigos, pero nunca pasó algo.

Por cierto, en el programa ‘En boca de todos’ comentaron sobre la entrevista que le hiciste a Erick Osores y Tula Rodríguez, que fue su expareja, soltó tremenda carcajada tras escuchar que él se denomina un ‘león en la intimidad’. ¿Crees que fue con doble sentido?

Tula se puso nerviosa, pero habría que preguntarle a ella por qué. Se puso a reír y no lo quiso definir como un león ni como gatito. Por qué será...

¿Cómo te va con tu programa ‘A Cindy le dicen’?

Súper bien. Estoy contenta por la aceptación que está teniendo mi programa y mi canal de YouTube, ‘Cindy Marino Oficial’, al cual la gente se está suscribiendo cada vez más, así que seguiré trabajando para darles un contenido divertido.





