La recordada modelo Claudia Abusada reapareció en las pantallas de televisión con un radical cambio de look. En un adelanto del programa “Amor y fuego”, se puede ver a la popular ‘Colita’ con una melena rubia, dejando en el pasado su aspecto con el cabello castaño.

En el video promocional, Claudia Abusada brinda algunos detalles de su vida y revela que padece de depresión desde los 25 años. “ Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia (…) Tengo depresión de los 25 años hasta ahora que tengo 46 ″, señaló.

La ‘Colita latina’ se alejó de la televisión desde hace algunos años para dedicarse a su familia. Abusada fue considerada una modelo de alto impacto por su figura y era el centro de atención, tal como Tilsa Lozano.

Claudia Abusada confesó que sufrió una crisis emocional

Esta no es la primera vez que Claudia Abusada se refiere a su salud mental. En enero del 2020, la modelo reapareció en redes sociales para confesar que tuvo una crisis emocional.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, dijo en aquel momento.

Además, pidió al público a no juzgar su figura debido a que no podía controlar su peso por la medicación. “Me encantaría que me apoyen y no me digan gorda de m... porque con la medicación probablemente me engorde y si me quieren decir así es mejor que se vayan de mi Facebook o Instagram”, añadió en aquel entonces.

