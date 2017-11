Claudia Dammert: Actriz de teatro y televisión murió a los 68 años [VIDEO]

Una triste noticia. La actriz de televisión, cine y teatro Claudia Dammert falleció este domingo 5 de noviembre a los 68 años de edad. Su amiga y periodista, Patricia Salinas, compartió la triste noticia en sus redes sociales.

"Hay partidas para los que no estamos preparados. Hoy se fue Claudia Dammert, quien hace unos días escribió que cuando llegara su momento de desencarnar hacia otros planos, quería que su partida sea una fiesta para todos los que la conocieron. Lo siento, amiga, no puedo con la pena", escribió en su Facebook.

Aún se desconocen las causas de su sensible fallecimiento. Sin embargo, hace unos días, Claudia Dammert había compartido una reflexión sobre la muerte en su cuenta Facebook. En ella, la actriz manifestaba que cuando llegue el momento de su muerte, esperaba estar preparada.

¿Será que la Muerte es mi amiga desde hace tanto tiempo y por eso no me entristece su aparición? ¿Será que me entiendo semilla, flor, fruto, madurez, muerte, descomposición, para volver a un nuevo ciclo de vida? ¿Será que siento mi inmortalidad y sé que este cuerpo en el que ahora habito está sólo en tránsito? ¿Será por ello que cuando leo que alguien ha "muerto" no me sorprende. Simplemente me digo: llegó su momento de partir, ya llegará el mío", escribió hace unos días Claudia Dammert

Uno de los comentarios que recibió Claudia Dammert tras esa publicación, la invitaban a ver una obra de teatro este domingo 5 de noviembre. La actriz respondió a la invitación y se comprometió a ir a verla: "Los veo el domingo"

En el mes de octubre, Claudia Dammert se presentó en el programa 'Beto a Saber' junto a Pamela Vértiz y Susana Chávez para hablar sobre la violencia contra la mujer. En el espacio conducido por Beto Ortiz, la actriz comentaba que no debía existir ni un solo hombre que toque a una mujer.

El último proyecto de Claudia Dammert que estaba próximo a estrenarse era la película Sobredosis de Amor. En una de sus últimas publicaciones, la actriz compartía un teaser de la película en donde compartía roles con Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

CLAUDIA DAMMERT SOBRE PAOLO GUERRERO: ESTOY CONTIGO

Claudia Dammert compartió un sentido mensaje sobre la situación de Paolo Guerrero. La actriz manifestó que, pese a no conocer al futbolista, sabía de buena fuente que se trataba de un buen ser humano y que era él el que defendía la dignidad del Perú.

"Lo que sí sé y me afecta muchísimo, es la malsanía que tenemos para dilapidar imágenes! Por eso y porque todo lo que he escuchado de ti como ser humano y como defensor de la dignidad nacional en un deporte que en los últimos años nos hace bajar la cabeza aunque sigue cubriendo portadas y portadas en desmedro de otros deportes que sí traen lauros al Perú, estoy contigo #PaoloGuerrero!", escribió Claudia Dammert sobre Paolo Guerrero.

