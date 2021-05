La colombiana Claudia Ramírez lamenta la situación que atraviesa su país natal por las masivas protestas y violentos enfrentamientos que está dejando miles de heridos y muertos, a raíz que el gobierno de Iván Duque planteó una reforma tributaria.

Asimismo, Claudia y su pareja, el futbolista Diego Geminez se encuentran radicando en Colombia desde finales del 2019, sin embargo, no han descartado la posibilidad de regresar a Lima más adelante. Actualmente están disfrutando de su pequeño Diego David, quien nació a finales del año pasado e incluso mencionada parejita no descartó la posibilidad de encargar una mujercita, sin embargo, dichos planes han quedado en ‘stand by’ por la pandemia. “Mi bebé es muy tranquilo, su papá me ayuda en todo, además, tengo a mi familia cerca. Siempre vienen mis sobrinas a jugar con mi hijo y me ayudan a bañarlo. Mi hijo se parece mucho a Diego y él está feliz, chocho”, declaró Ramírez.

Claudia, estamos al tanto de lo que está pasando en Colombia… ¿Cómo están tu familia y tú?

Las cosas están delicadas, pero gracias a Dios estamos bien junto a mi familia en casa. Hay muchas protestas por la reforma tributaria, pero afortunadamente ya la retiraron. La situación ha estado difícil, da miedo hasta salir de la casa, además, por la situación (de protestas masivas) han subido los contagiados de Covid – 19. Estamos con toque de queda todos los días después de las 8 de la noche y no se pueden salir los fines de semana durante todo el día.

¿Radicas en Cali?

No, en Medellín. En Cali ha sido muy fuerte las protestas, hay mucha violencia y demasiados muertos.

¿Confías que regrese la paz para tu país?

Sí. Me duele ver a mi país así y más en medio de esta pandemia. No estoy de acuerdo con las marchas violentas, sobre todo porque muchos delincuentes que aprovechan, ojalá todo se calme y vuelva la tranquilidad que se ha perdido por estos días. Gracias a Dios ya retiraron (la reforma).

De otro lado, ¿Hay planes de regresar a Lima?

Aún no.

Este domingo se celebra el ‘Día de la madre’ en Perú… ¿Te gustaría darle un hermanito a tu bebé?

Estaba muy animada (en tener otro hijo) cuando recién terminé el embarazo, pero creo que ya no quiero más (hijos). Los niños necesitan mucha atención, así que prefiero darle toda mi energía a mi bebé. (L.Gamarra)

TE PUEDE INTERESAR: