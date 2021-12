La cantante Claudia Serpa rompió su silencio tras ser eliminada de “El artista del año” el pasado sábado 4 de diciembre, luego de caer en una triple sentencia con los salseros Yahaira Plasencia y César Vega.

Según un video de América Espectáculos, Serpa se mostró muy afectada por su eliminación. La cantante aceptó que cometió errores y se puso nerviosa durante su performance; sin embargo, consideró injusta su salida.

“Siento culpa porque me he puesto nerviosa, por la canción, la letra. Yo agradezco la oportunidad, pero siento que no debí irme. Debí quedarme, fácil, hasta la final”, manifestó entre lágrimas.

“Cometí mis errores, los estoy cometiendo, pero siento que no es justo”, agregó la cantante que también forma parte del programa “El Reventonazo de la Chola”.

Declaraciones de Claudia Serpa tras ser eliminada de 'El artista del año' https://www.americatv.com.pe/

Como se recuerda, en la última gala de “El artista del año”, los participantes del programa se enfrentaron en versus de canto a retadores profesionales. Claudia Serpa compitió con Cielo Torres y solo obtuvo el voto de Morella Petrozzi, por lo que si se hubiera salvado, también estaría en sentencia en la semifinal.

