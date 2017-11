Una fuerte denuncia. Alessandra Bonelli, excandidata al Miss Perú busca justicia. La modelo que participó en el certamen de belleza 2018 contó en el programa 'La Casa de las Reinas' que fue víctima de abuso sexual hace un par de años por parte de su entonces entrenador personal, Víctor Hugo Lurquin Daza.

"He sido víctima de una violación de parte de un señor (...) Eso pasó hace 2 años. Yo participé de un reality. A la hora de salir de un reality tuve que verme con mi entrenador y me propuso un tratamiento quemagrasa. A la hora de hacerlo, me drogó y me violó", contó la postulante al Miss Perú.

En ese entonces, Alessandra Bonelli le pedía a sus compañeras denunciar cualquier tipo de agresión y nunca quedarse calladas. La modelo lamentó que Lurquin Daza no esté preso, pese a tener varias denuncias en su contra.

Ahora, dos años después del proceso judicial, Alessandra Bonelli cuenta que la prueba de ADN que el mismo acusado pidió, dio positivo. Es decir, encontraron semen en la ropa interior de la modelo, corroborando que sí hubo abuso sexual.

Alessandra Bonelli llegó al programa 'Espectáculos' para contar las novedades de su caso y exigió justicia pues aún no entiende por qué Victor Hugo Lurquin Daza sigue libre y sin castigo por lo sucedido. La excandidata al Miss Perú manifestó que no es la única que ha hecho pública una denuncia en contra del entrenador personal.

Sin embargo, un dato que fue revelado en la entrevista despertó la indignación de los panelistas de 'Espectáculos'. Alessandra Bonelli contó que la pareja del sujeto que abusó de ella, la llamó por teléfono cuando se hizo pública la denuncia para defenderlo.

¿De quién se trata? De Ducelia Echevarría, participante de Combate. Brunella Horna contó que cuando ella participó en el Miss Perú 2014, la chica reality conoció a Victor Hugo Lurquin, quien en ese entonces era el entrenador de las candidatas.

"Yo estuve en el Miss Perú 2014 cuando él era entrenador y Ducelia concursó conmigo. Ahí se conocieron y se enamoraron", contó Brunella Horna. Alessandra Bonelli confirmó esta versión y señaló que el entrenador se ganó su confianza porque siempre estaba acompañado de Ducelia Echevarría, quien se encontraba embarazada cuando sucedió todo.

"Yo iba a entrenar a su casa, al parque, a mi casa y siempre estaba Ducelia. Ella estaba embarazada cuando pasó todo esto", declaró Alessandra Bonelli. Pero eso no fue todo. La modelo contó que Ducelia Echevarría la contactó y le preguntó por qué hizo pública la denuncia.

"Ella me llamó y me dijo: '¿Por qué estás haciendo esto?'", contó Alessandra Bonelli. Incluso Ernesto Jiménez compartió con el panel de 'Espectáculos' que André Castañeda, primo de la modelo, le contó que Ducelia Echevarría era la pareja actual de este entrenador y que lo sigue defendiendo.

La modelo Alessandra Bonelli terminó su intervención en el programa conducido por Jazmín Pinedo exigiendo justicia. Además, la modelo les recomendó a todas las mujeres siempre estar alertas y sobretodo, denunciar si son víctimas de abuso.

