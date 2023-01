David ‘Pantera’ Zegarra, es uno de los integrantes emblemáticos de ‘Combate’ y en la reciente entrevista que ofreció al programa de YouTube ‘Com FM’, que conduce Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, reveló cuánto fue lo que le pagaron cuando ingresó al extinto espacio de ATV.

“Yo no quería entrar a ‘Combate’. Yo fui a una entrevista para un programa deportivo y esa entrevista se cancela y por hacer hora, el productor del programa deportivo me invita a cenar y me encuentro con Marisol (Coursillat)”, contó en un inicio.

“Ahí ella me pregunta: ‘¿No quieres entrar a Combate?’ y yo dije: ‘¡Nooooo! Yo soy deportista, boxedor serio’...Yo estaba bien al blazer al pantalón a los zapatos, espectacular”, recordó sobre la primera vez que le propusieron ser parte del reality.

“Otro día me vuelven a invitar (al canal) y me vuelvo a encontrar con Marisol y me vuelve a decir y le digo: ‘No, no pasa nada’. Pero luego me llama por teléfono y me sienta en su oficina y me dice: ‘Te vamos a pagar tanto’”, dijo.

“Yo necio y orgulloso volví a decir que no”, indicó y precisó que recién en la tercera oferta aceptó. “Me ofrecieron US$1000 y yo no había visto esa plata nunca en mi vida, si a mí en el IPD me pagaban S/1,200″, contó. Luego le ofrecieron US$1,500 y recién cuando le indicaron que ganaría US$2,000 dijo que sí.

Sin embargo, ‘Pantera’ Zegarra manifestó que no todo fue color de rosA cuando se inició en el mundo de los realities. “Me presentaron y yo temblaba. Estaba perdido, parecía un lunar en p*** blanco y regrese a mi casa y empecé a llorar”, reveló.

“A mi mamá le dije: ‘No aguanto ese programa, no me siento bien’”, contó y dijo que fue gracias a los consejos de su madre que regresó y que fue ‘Pepe’ Lucho (el locutor en off) quien le dijo lo que debía hacer para permanecer en el programa.

“Me empecé a portar como en el salón de clases, yo molestaba y jodía a todo el mundo. Y empecé a sacar los dotes poco a poco que había aprendido de chibolo y los empecé a practicar y funcionó. Y desde ahí 10 años (los que estuvo en el reality)”, finalizó.

‘PANTERA’ QUIERE PELEAR CON MAICELO

Después de que Zegarra explicara los motivos de su enemistad con Jonathan Maicelo, indicó que le gustaría pelear con el chalaco de manera oficial, pero si esta no se da lo buscaría en la vía pública para retarlo.

“Si la pelea con Maicelo no se hace oficial, lo digo públicamente, este año, el próximo yo voy y le saco la m… ¿Sabes por qué? Él tiene una deuda conmigo, él me faltó el respeto. Una cosa es que te falten el respeto hablando y otra que te metan la mano. Eso es denigrante”, declaró.

La ‘Pantera’ dijo que quería que la pelea se dé para estar tranquilo: “Entonces, gracias a Dios, nosotros somos boxeadores y nos podemos sacar el ancho dentro o fuera del ring. Si no lo puedo agarrar dentro, lo tengo que agarrar afuera. Esto, para estar en paz conmigo mismo”.