Imagínate tener que recrear una escultura de la ‘Estrella de la muerte’ (Star Wars) o a Buzz Lightyear (Toy Story) pero únicamente con comida. Esta es la premisa de ‘Foodtastic’, el nuevo reality show de Disney+ y que pone a prueba a artistas de la cocina para crear extraordinarias obras de artes relacionadas a temáticas de películas de Disney.

Trome pudo conversar Keke Palmer, conductora de ‘Foodtastic’; y con los jueces Amirah Kassem y Benny Rivera, expertos del arte culinario que evaluaron las obras de arte que recrearon los concursantes en cada uno de los episodios de esta primera temporada.

¿Qué se sintió ver la presión en los participantes?

“Uff, siempre. Benny nos quedábamos helados y deciamos ‘¿por qué están haciendo esto?’. Todo el día estábamos queriendo ayudarles, ya que nosotros siempre estamos en la cocina. Pero también hay tantas veces que nos quedábamos en shock de lo que estaban haciendo. Aprendiendo de técnicas nuevas, de cómo hacen las cosas, yo estaba aprendiendo”, aseguró inicialmente Amirah Kassem.

“Había momentos en que nos dimos cuenta de que ciertos participantes estaban pasando por momentos difíciles. Y nosotros decíamos, ‘¿Dios mío, podemos ir a ayudarles?’ Pero no, porque no es nuestro trabajo. Yo he estado en la otra posición también hace mucho años y entendía la presión en la que estaban trabajando, entendía pero no es el trabajo de Amirah y el mío”, dijo al respecto Benny Rivera.

Los jueces y la conductora Keke Palmer apreciando una de las obras en Foodtastic, el nuevo reality show de Disney+. Foto: Disney+

¿Cuáles serían los personajes o temáticas que les gustaría ver en una posible segunta temporada?

“Para mí sería un sueño ver a Coco, ya que soy de México y me encanta todo ese mundo del día de los muertos y las raíces. Y mi hija se llama Coco. Eso sería un sueño personal para mí”, agregó Amirah, fundadora de FLOUR SHOP.

“Personalmente, me gustó mucho el episodio del ‘Rey León’ porque es una de mis películas favoritas de Disney. Y lo que me gustaría ver, podría ser ‘Frozen’ porque hay tanto que se podría ejecutar en términos de utilizar hielo y crear estas únicas piezas. Me encantaría ver a un artista que se especialice en la cultura crear una escena en el castillo, por ejemplo”, complementó Benny, fundador de City Cakes de NYC.

NO SE VE COMPITIENDO A ESE NIVEL

En tanto, Keke Palmer, habló sobre la dificultad que hay para los competidores el recrear esculturas de Disney, lo cual no solo les toma paciencia, sino implica creatividad, arquitectura, correctos cálculos y, sobre todo, precisión.

“De ninguna manera. Nunca sobreviviría a Foodtastic. Definitivamente soy la anfitriona y no una competidora por una razón”, sentenció Keke, quien reveló que, en una posible segunda entrega, le gustaría interpretar a ‘Pocahontas’.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘FOODTASTIC’?

Foodtastic llega en exclusivo a las pantallas de Disney+ desde este miércoles 15 de diciembre. Los once episodios se estrenarán de una sola tanda y cada uno tendrá sus raíces en la icónica propiedad intelectual de Disney y las construcciones basadas en alimentos son una extensión de ese mundo.