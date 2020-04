El cómico Pablo Villanueva, más conocido en el ambiente artístico como ‘Melcochita’, reveló que su hijo Pablo –quien reside en Estados Unidos- dio positivo a las pruebas de coronavirus, motivo por el cual se muestra preocupado y pide a sus seguidores que guarden la cuarentena.

El actor cómico dijo sentirse apenado por la noticia y aseguró que está rezando mucho por la salud de su hijo de 55 años. Además, dijo que actualmente Pablo se encuentra en cuarentena.

“Estoy triste, porque parece que, en Estados Unidos, a mi hijo Pablo le ha salido positivo el resultado por coronavirus. Él está en cuarentena”, declaró ‘Melcochita’ a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, programa donde el cómico participará este fin de semana.

“Estoy rezando, Dios quiere que esto no sea grave. Mi hijo tiene 55 años y está joven para enfrentar la enfermedad. Por otro lado, estoy tranquilo en casa, compartiendo con la familia, a mí no me preocupa salir a la calle”, añadió.

Sobre las nuevas medidas adoptadas por el gobierno peruano para evitar la propagación del coronavirus, Pablo Villanueva dijo estar de acuerdo, y que incluso si el presidente Martín Vizcarra dispone que menos gente salga a las calles sería mejor.

“Está muy bien, lo que diga el presidente está bien y se tiene que acatar. Es más, si el presidente decidiera que las personas salgan aún menos, estaría muy bien. Lo que queremos es que no siga el coronavirus. La gente irresponsable que sale cree que es broma… A la población les dijo: ‘no salgan, quédense en su casa, si salen a la calle le hacen daño a todo el país y así se alargará más la cuarentena”, precisó el humorista.

Sobre la situación de muchos artistas que no pueden trabajar debido al aislamiento social, ‘Melcochita’ aclaró que él sí “guardo pan para mayo” y que “comer bien no significa comer caro”.

“Yo guardé pan para mayo, tengo comida para mi familia, que es lo principal. Además, ahora ahorramos en la comida para que dure más. Todos tenemos que ahorrar, comprar cosas más económicas que pueden ser igual de nutritivas. Prepara en tu casa caldo de cabeza de pescado, come avena, trigo e hígado. Comer bien no significa comer caro”, señaló el actor cómico, quien este domingo participará en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” junto a Milett Figueroa.

