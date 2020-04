Los programas de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) que forman parte del plan de educación a distancia “Aprendo en casa” estarán dirigidos a alumnos de 5° de secundaria y se emitirán desde este lunes 13 en Latina, América TV, Panamericana TV, ATV, y Global.

Así lo confirmó Raúl Diez Canseco, fundador y presidente de la USIL en conversación vía Skype con el noticiero Buenos Días Perú, donde además de precisar que estos espacios tendrán una hora de duración, dio más detalles de su alianza con el Ministerio de Educación (Minedu).

Diez Canseco indicó que esto fue “una iniciativa de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) quienes nos buscaron hace más de 15 días” -pues anteriormente ya le habían hecho llegar algunas propuestas al Gobierno- para generar contenido para los alumnos que se han visto afectados con la pérdida de clases debido a la crisis por el coronavirus.

“El Ministerio de Educación, viendo la estrategia que habíamos desarrollado y el ofrecimiento gratuito, nos solicitó si podíamos concentrarnos en que esta franja se diera todos los días a partir del día lunes (13) de 11 a.m. a 12 m en los canales 2, 4, 5, 9 y 13 y que comenzáramos con los chicos de 5° año de secundaria”, apuntó.

El también economista indicó que el Minedu eligió que los programas se transmitan en la televisión porque “hay muchos lugares en el Perú que no tiene huella de Internet, que no acceden a las redes sociales, que no tienen computadoras”.

Asimismo, manifestó que -gracias al convenio que se firmó- lo que están haciendo es una co-producción con el Ministerio de Educación, que se sigue la estructura de la curricular escolar empezando por los alumnos que están a punto de culminar la educación básica regular.

“El Minedu considera -y no se equivoca- en que son los (alumnos) que más atención deben tener porque culminan los estudios este año y hay que darle la solvencia y la formación para poder enfrentar la educación superior”, manifestó.

El exvicepresidente de la República también contó que los cursos que los escolares podrán ver en pantalla con “la más alta tecnología” serán Ciudadanía, Orientación vocacional, Introducción a la gestión financiera, Matemáticas y Comunicaciones

“Es como una telenovela cuyo leitmotiv (eje) son los cursos que tienen que ver con la formación de jóvenes de 5° de secundaria acompañado con una serie de videos profesionales que el Minedu ha conseguido y clases dictadas por lo mejores profesores de la USIL en el Digital Learning Factory (su propio laboratorio de contenido digital)”, agregó.

Asimismo, explicó que la duración de estos programas está en función al espacio que los canales han cedido gratuitamente. “Creo que esta es una generosidad de los canales privados que van a dejar su programación. No van a cobrar absolutamente nada por ello”, dijo.

“Y si lo hacemos en forma eficiente y los alumnos se concentran, vamos a aprovecharlo muy bien”, agregó, respondiendo así al por qué estas clases virtuales no tendrán la misma extensión que las clases presenciales.

Finalmente, Raúl Diez Canseco aseguró que esta estrategia “va a funcionar, vamos a hacer una revolución en la televisión para la educación”; y aconsejó a los jóvenes aprovecharla al máximo “porque es su gran oportunidad”. “El reto nuestro es hacerlo bien, vamos a dejar todas nuestras energías, y los profesores su mejor esfuerzo”, finalizó.

