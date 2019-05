Coto Hernández en EVDLV confesó que Yahaira Plasencia lo llamaba 'cosito', pero terminó con él tras viajar a España

Coto Hernández, en 'El Valor de la Verdad', se animó a contar detalles de su romance con Yahaira Plasencia. El costarricense dijo que la salsera no quiso que su relación amorosa se haga pública debido a que ella quería que la conocieran por su música y no por sus parejas, pero que todo terminó de manera inesperada a su regreso de su viaje a España.



El líder de 'Chicos Tentación' dijo que como pareja ambos eran muy cariñosos, pues acostumbraban a llamarse ‘Cosito’ y ‘Cosita’, además ella le decía ‘Pimienta’ y él ya había sido presentado en la familia de la salsera.

Agregó que las declaraciones de Erick Sabater afectaron su relación, ya que Yahaira Plasencia se volvió desconfiada. “Tuvimos una discusión por eso, pero el mismo día lo solucionamos”, explica el modelo. Incluso, Coto Hernández confiesa que Yahaira Plasencia lo ‘celaba mucho’ por haber estado ‘con muchas chicas de la farándula’.

¿TERMINÓ CON COTO POR FARFÁN?



Las cosas iban bien con Yahaira Plasencia, pero ella decidió terminar abruptamente la relación apenas retornó de España. "Me dijo que ya no quería salir conmigo, que quería enfocarse en su carrera porque en su entorno le habían dicho que yo no le sumaba”.



Sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado que Yahaira Plasencia dejó a Coto Hernández a pedido de Jefferson Farfán, quien le habría pedido que se aleje del modelo. Incluso, la salsera hasta lo ha bloqueado de sus redes sociales.