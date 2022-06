El conductor Cristian Rivero comentó estar entusiasmado por el estreno de ‘La Voz Perú 2022′, que regresa a la televisión el próximo 4 de julio por las pantallas de Latina y en horario estelar, además, resaltó que no le preocupa competir con ‘Al fondo hay sitio’ pues aplaude que cada vez se realicen más producciones nacionales.

“Estrenamos el programa el 4 de julio. Las expectativas siempre van a ser las mejores, ‘La voz Perú’ es un programa muy bonito, pone en vitrina mucho talento, a cantantes que están iniciando la carrera y que necesitan de una vitrina para exponerse. Es un programa que suma a todos, así que eso nos reconforta y pone contento a todos”, manifestó Rivero.

Se podría decir que Latina es el único canal que da vitrina a los nuevos talentos...

Hace varios años, el canal empezó a apostar por los programas de talento tal como: ‘La voz’, ‘Yo soy’, ‘Perú tiene talento’, en su momento ‘El último pasajero’ y se ha seguido por esa ruta. Ya hemos desarrollado una marca como canal, de ser el canal del talento peruano y dar vitrina a los ciudadanos de pie, que necesitan plataforma para visualizar su talento.

El programa sí que promete esta nueva temporada, sobre todo porque tendrá unos ‘coaches’ de lujo, tal como: Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris...

Los entrenadores están increíbles, me gusta mucho e incluso tendrán que hacer huecos en sus agendas para poder estar con nosotros en el programa. Nos encanta que le den prioridad, que estén tan metidos e involucrados con el formato.

No es fácil que un programa se mantenga vigente con el transcurrir de los años, tal como ‘La Voz Perú’...

No, sobre todo por cómo están los tiempos ahora. Los consumos han variado tanto, así que estamos agradecidos que la gente nos siga apoyando y que comercialmente siga funcionando. Además, que las marcas crean en el producto y concepto del programa. No es común sostener un programa durante tantos años, sobre todo como ‘La Voz Perú’, que es un formato muy costoso. Pensé que no lo íbamos a volver a realizar, así que es muy grato y me emociona mucho que regresemos a las pantallas.

Tengo entendido que irán en horario estelar y posiblemente compitan con ‘Al fondo hay sitio’, serie que ha regresado a las pantallas después de años y la está rompiendo en rating... ¿Cómo ves la competencia?

El ‘prime time’ siempre es un horario competitivo. El medio peruano es tan chiquito, así que ver que los canales están haciendo producción local, que estén funcionando y que las empresas estén apostando... eso es un buen síntoma del mercado y me alegra mucho. El medio es tan chiquito que todos rotamos y nos conocemos. Es bueno que mis compañeros estén haciendo ficción, que puedan tener trabajo, finalmente... el público es el que termina ganando. Por un lado, ofrecemos ficción, por otro un programa reality, hay varias ofertas y eso es bueno porque es producción local. La competitividad o el hecho de ser competitivos no es necesariamente ganarle al otro. El tema de ser competitivos es sacar productos nacionales y locales que sean de interés de los anunciantes. La gente se enganchará más con uno que con otros, pero lo importante es que se están haciendo cosas. Nuestra competencia como profesionales, es ser competentes y hacer un buen programa, así sea ficción o realities. Todos los que estamos en televisión deseamos que la valla en televisión suba y podamos realizar producciones locales para que sean vendidos internacionalmente, tal como formatos como: ‘La voz Perú’, que es un formato mundial que se hace en Perú y eso habla muy bien de los profesionales que estamos metidos en el rubro. La competencia es ser competente con lo que uno haga, al margen del canal y producto que se tenga.





