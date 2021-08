Cristian Suárez se pronunció sobre el pedido que hizo la fiscalía de México a la Interpol para que busque a Laura Bozzo en 190 países, a raíz que continúa en la clandestinidad luego que el juez ordenara su prisión preventiva por el presunto delito de evasión fiscal.

Asimismo, Suárez estuvo ayer de cumpleaños, al igual que la denominada ‘abogada de los pobres’ y manifestó que su deseo es que se termine la pesadilla que vive la conductora.

Cristian, ¿tienes conocimiento que la Interpol ya está buscando a Laura Bozzo?

Sí. Estoy indignado con eso porque esa persecución es una cortina de humo y está más que demostrado. Luis Miguel y Messi tuvieron problemas con el ‘Fisco’ y sé cómo se arreglan estas cosas. No hace falta hacer tanto circo de todo esto para asustar a una persona de 70 años que lo único que hizo fue trabajar toda su vida y confiar que estaba en buenas manos, pero de pronto se ve involucrada en deudas bastantes grandes por un mal manejo de sus contadores.

Se podría decir que la están buscando como si fuera una delincuente...

Eso demuestra el grado de persecución que hay en estos momentos en contra de ella. No se vale que una persona, que es reconocida en más de 22 países, le hagan una cosa así.

PUEDES LEER: Alfredo Adame se jacta de ser él quien acusó a Laura Bozzo ante el SAT de México

Tú la conoces muy bien... ¿Cómo crees que esté de ánimos?

Hoy (ayer) es su cumpleaños, al igual que el mío. Yo deseo que se termine toda esa pesadilla para bien de ella, te puedo asegurar que los ánimos de Laura no deben ser los mejores, le doy todo mi apoyo a la distancia, que confíe en Dios y en la Virgen de Guadalupe porque todo va a salir bien.

No debe ser una situación fácil para Laura ni tampoco su mejor cumpleaños...

Es una persona que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene, la casa esa no la compró con los ahorros del canal o con lo que se iba quedando por no pagar impuestos, esa casa la compró con la herencia de sus padres. Siempre le daré mis buenos deseos a Laura, incondicionalmente sabe que cuenta conmigo. Jamás le he deseado el mal ni ningún tipo de maldad. En su momento, lo que hice fue simplemente reclamar los derechos o algo de lo que se construyó juntos, tal como cualquier ex pudo reclamar. No tengo ni rencores ni resentimiento con Laura y espero que todo se resuelva a su favor.

¿La has saludado por su cumpleaños o ella a ti?

No. Hace cuatro días que no tengo comunicación con Laura. No sé dónde se encuentra, pero aprovecho tu periódico para desearle un feliz cumpleaños. A la gente que verdaderamente la quiere les pido que recen mucho por ella porque es una gran mujer y espero que todo termine pronto.





TE PUEDE INTERESAR: