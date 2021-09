Cristian Zuárez será el productor musical de Stephanie Valenzuela, a quien conoció en la fiesta ‘Latin Week’ de los Billboard que tuvo como invitada especial a la gran Ivy Queen. A esa fiesta también asistió el peruano Jaime Cuadra, quien acaba de inaugurar su estudio de grabación en Miami.

Cristian, estuviste al lado de Ivy Queen y te vi posando con Stephanie Valenzuela.

Sí, siempre ligado a la música y conversé un poquito con Ivy Queen. También conocí a Stephanie Valenzuela, a quien le voy a producir un nuevo disco en el estudio de grabación que tengo aquí (Miami) con gente peruana. Es una chica con mucho talento y hay que apoyar a los peruanos.

¿Eres socio del estudio?

El estudio discográfico se llama ‘Heat Records’, es de Jaime Cuadra y yo veo la parte de la producción discográfica, y como también manejo a Osmani García, que hizo la canción ‘El taxi’, haremos que graben juntos.

Cambiando de tema, Laura se pronunció en redes sociales...

Sí leí, espero que pronto se resuelva esta situación para que esté tranquila, creo que no deben darle tranquilzantes, ella necesita estar lúcida para dar solución a este ‘quilombo’.

HIJA DE LAURA BOZZO SE PRONUNCIA

Por otro lado, la hija de Laura, Alejandra, se presentó en el programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo y habló de su madre.

“Mi mamá es una persona muy trabajadora, y es algo que pronto se va a solucionar de la mejor forma. México le dio una segunda oportunidad a mi mamá, siempre estará agradecida. Laura Bozzo, sufre mucho de ataques de pánico. Para mí lo principal es que todo pueda solucionarlo lo antes posible, las cosas se aclaren y mi mamá esté bien. Es un momento muy difícil para mí la verdad. Creo que todo el mundo lo puede saber, agradecería un poco de respeto por la situación que estoy pasando”, remarcó.

‘ME TIENEN DOPADA’

Laura Bozzo rompió su silencio en sus redes sociales y le respondió al periodista Sebastián Resendiz. La conductora reveló que la está pasando muy mal en estos días de encierro.

La peruana argumentó que, pese a que existe una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal en México, ella no pisará de ninguna manera la cárcel. Además, alertó que está siendo dopada.

”Eso es lo que quiero mi adorado, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi ‘depa’ de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, le contó al periodista en Twitter.

Sin embargo, minutos después de publicar estos mensajes, Laura Bozzo procedió a borrarlo, pero dejó algunos mensajes que compartió con sus seguidores.

“Siento no haber cumplido. Entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté, es porque por mis problemas de salud avalados por los médicos, era una sentencia de muerte anticipada”, agregó.