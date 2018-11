Las novelas turcas han logrado posicionarse y se han vuelto las favoritas de los televidentes de España, Perú, Chile y más países de América Latina, y Cuéntame sobre el Mar Negro (Sen Anlat Karadeniz ), sin dudas, no será la excepción.



Cuéntame sobre el Mar Negro es actualmente la telenovela líder en Turquía y por eso ya fue adquirida por otros mercados para expandir la oferta turca al mundo. En el caso de España, la señal de televisión Nova TV se adjudicó los derechos para emitir de forma exclusiva la telenovela en tierras ibéricas.



En esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta nueva telenovela que pronto también llegará a América Latina y que promete atraparte con su historia que habla de un tema sumamente delicado: la violencia contra la mujer.



Sinopsis de Cuéntame sobre el Mar Negro

Cuéntame sobre el Mar Negro se centra en un pueblo ubicado a orillas del Mar Negro, donde dos vidas son entrecruzadas por el destino.



Nefes es una joven madre que escapa de las manos de Vedat, un hombre que la maltrata terriblemente y la mantiene cautiva en una mansión. Una noche, ella logra huir junto a su hijo Yigit; sin embargo, el calvario no termina y grandes retos les esperan en el camino. Es allí donde se cruzará con la familia Kaleli y ccon Tahir, un muchacho impulsivo que tratará de comprenderla y ayudarla a superar todo el pasado, pero no será nada fácil, pues aparecerán muchos enemigos y muchas dificultades.



Una historia reflexiva, dramática y emotiva. Advertimos que hay escenas muy fuertes. La violencia contra la mujer es un tema que afecta a nuestra sociedad y no podemos cegarnos ante una terrible realidad. Esta historia busca luchar contra ese tipo de maltrato, de decirle basta a la violencia contra la mujer.



Tráiler de Cuéntame sobre el Mar Negro

Fecha de estreno de Cuéntame sobre el Mar Negro

Esta nueva producción demuestra que las telenovelas turcas se han posicionado como las favoritas de los televidentes y en el caso de Cuéntame sobre el Mar Negro, la serie fue estrenada el 24 de enero de 2018 en su país de origen.



Para España, Cuéntame sobre el Mar Negro fue anunciada para el 2019 por Nova TV.

Actores y personajes de Cuéntame sobre el Mar Negro

- Ulaş Tuna Astepe como Tahir Kaleli



- İrem Helvacıoğlu como Nefes Zorlu



- Mehmet Ali Nuroğlu como Vedat Sayar



- Gözde Kansu como Eyşan Sayar



- Sinan Tuzcu como Mustafa Kaleli



- Öykü Gürman como Asiye Kaleli



- Nurşim Demir como Saniye Kaleli



- Sait Genay como Osman Hopalı



- Hilmi Özçelik como Cemil Dağdeviren



- Cem Kenar como Murat Kaleli



- Belfu Benian como Mercan Dağdeviren



- Nalan Kuruçim como Türkan Dağdeviren



- Furkan Aksoy como Fatih Kaleli



- Çağla Özavcı como Nazar Dağdeviren



- Emre Ön como İdris



- Faruk Acar como Necip



- Pala Dayı como Davut



- Şendoğan Öksüz como Cemal Reis



- Demir Birinci como Yiğit Sayar



- Dila Aktaş como Balım Kaleli



- Senem Göktürk como Nuran



- Dilek Denizdelen como Naciye



Duygu Üstünbaş como Esma Hopalı