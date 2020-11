Pese a que hubo momentos en los que se distanció de Jefferson Farfán debido a sus desacuerdos en la historia que el futbolista presentó en su película ‘El 10 de la Calle’, Cuto Guadalupe en una breve charla con América Espectáculos sostuvo que “lo importante es que sangre es sangre y familia es familia”, con lo que quiere dar por terminada las especulaciones de un posible nuevo alejamiento del integrante de la selección peruana. Sin embargo, no dijo lo mismo de Yahaira Plasencia y hasta le dio gusto que su sobrino ya no esté con la salsera, a quien no dudó en lanzarle sus ‘perlitas’

“Yo no soy Nostradamus, pero el tiempo me da la razón, ahora qué me van a decir, van a tener que aplaudirme. Uno sabe las cosas, uno tiene muchos años en esto y sabe cuando es amor es sincero. Felicitarlo, porque logró su objetivo y que siga así adelante, muchos éxitos”, agregó el exfutbolista.

Como se sabe, Cuto Guadalupe ha sido uno de los más grandes críticos de Yahaira Plasencia y en más de una oportunidad ha manifestado que no veía a la cantante como la mujer ideal para Jefferson e incluso la ha calificado de insolente y desubicada luego que ella indicara el día del estreno que estaban todas las personas que aman a Jefferson Farfán. “Cuando esa señorita desubicada, en pleno estreno, aseguró: ‘están todas las personas que lo aman, quieren y respetan’. Una insolente que no es parte de su historia”.

Cuto Guadalupe habla sobre el rompimiento de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia (América Noticias)