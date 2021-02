JordCaz viene ganándose un importante nombre en la industria musical con nuevas propuestas en medio de esta pandemia del coronavirus. En esta oportunidad, el intérprete nacional de hip hop estrenó su nuevo tema “Siempre vivo”, el mismo que cuenta con la participación del exfurtbolista Luis Guadalupe y el rapero Chris Milligan.

El tema ya se encuentra en todas las plataformas digitales y cuenta con un atractivo videoclip donde participan populares personajes, entre los que destacan el rapero Chris Milligan y el exfutbolista de Universitario de Deportes, Luis ‘Cuto’ Guadalupe. La canción fue producida por Elias HT y en el beat destaca Dj Deloque.

En el video vemos a un alegre ‘Cuto’ Guadalupe quien desde el principio brindó su apoyo al artista. El exfutbolista aparece muy alegre, dando rienda suelta a su versatilidad moviéndose al ritmo de un contagioso ritmo.

“Yo soy un hombre de fe y si en algún momento alguien me brindó ayuda porque no brindársela a la nueva generación. Me gustó el mensaje y el ritmo de la canción y creo que eso se puede notar en el video, yo feliz bailando en mi restaurante Cuto 16. Me siento muy halagado de que se me considere alguien influyente para esta generación”, señaló el deportista a través de un comunicado.

También participan en el videoclip personajes como Pupi, cantante de la popular orquesta “You Salsa”, Ginola, integrante de Inkas Moob, Carlos Marroquín, actor nacional, Chris Milligan, recordado cantante de hip hop que en las épocas de los 90s gozo de mucho éxito y las hermanas Foronda del grupo de rock femenino Área 7.

“‘Siempre vivo’ es un himno a la fe en uno mismo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Quisiera que las personas que escuchen sepan que pueden no solo resurgir de las cenizas sino también ser mejores personas. Agradezco a cada uno de los personajes que me acompañan en este video, jamás imagine poder grabar un video con Chris Milligan y Cuto Gudalupe, es increíble”, señaló JordCaz.

