Dalia Durán se presentó en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme” para defenderse de las declaraciones de Doris Sarmiento, hermana de John Kelvin, quien se sentó en el programa “Andrea” para desprestigiar a la cubana.

En conversación con Magaly Medina, la exesposa de John Kelvin negó seguir enamorada del cantante y que dicha versión de Doris Sarmiento forma parte de una estrategia de la familia del músico.

“ Yo no voy a parar hasta que él pague todo lo que tenga que pagar. Esto no es por venganza y no es por desamor . No se trata de eso, se trata de la justicia y lo que la ley determina. Si la ley dice ‘no la agredas’, eso se respeta”, sentenció Dalia.

“No les basta con todo el daño que nos han hecho porque no solo el daño me lo han hecho a mí, sino también a mis hijos... ellos siguen en lo mismo y siguen expomiendo a mis niños”. añadió.

DALIA DURÁN ADVIERTE QUE LUCHARÁ POR LA TENENCIA DE SUS HIJOS

Dalia Durán aprovechó las cámaras de Magaly Medina para enviar un mensaje a los familiares de John Kelvin, quienes planean obtener la tenencia de los niños.

La cubana indicó que la justicia le dará la razón y sus hijos se quedarán con ella: “Ellos tienen un plan muy orquestado pra quitarme a mis hijos, pero desde ya les digo que primero muerta antes que yo permita que eso suceda” .

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR