La coconductora de ‘Sábado con Andrés’, Dalia Duran indicó que aún no se siente preparada para rehacer su vida sentimental, además, resaltó que no le guarda rencor ni odio al padre de sus hijos, John Kelvin, a quien le deseó lo mejor por el nuevo emprendimiento que inició desde prisión.

De otro lado, anunció que dentro de poco hará su lanzamiento oficial como cantante e incluso adelantó que ya tiene un tema inédito, con el cual se siente identificada y considera que muchas personas también lo harán.

Dalia, vi que has hecho una nueva sesión de fotos y estás regia... ¿Hay alguien rondando el corazón?

No. Mi corazoncito no está preparado para nada de relaciones, estoy enfocada en trabajar, en mi hogar, en sacar adelante a mis proyectos, tal como es mi lanzamiento de cantante, ya tengo mi primer tema inédito, es una canción de superación y sé que les encantará, además, pronto se viene la inauguración de mi salón boutique. El amor no es mi prioridad.

¿Ya retomaste tu proyecto para lanzarte como cantante?

Sí. No puedo adelantar aún el nombre de mi tema, pero aseguro que van a quedar enamorados de la canción. Quedará en el corazón de todos los peruanos.

¿Será un tema de amor, decepción o superación?

Mi primer tema inédito es de superación y compuesto por un suizo. Calculo que lo estrenaré en diciembre y con el lanzamiento de mi videoclip.

¿Has descartado volver a enamorarte?

Jamás le voy a cerrar las puertas al amor porque es muy bonito, pero siempre y cuando sea una persona que respete. Esas cosas llegan cuando uno menos se lo espera, no me apresuro ni lo busco.

Has sabido sobrellevar situaciones muy duras en tu vida... ¿Te consideras una mujer empoderada?

No me puedo dar el lujo de derrumbarme porque detrás de mí hay toda una familia, que son mis hijos. Si me caigo, ¿cómo me mantengo y levanto a mis hijos?

Hace unos días, el padre de tus hijos dio una entrevista a Trome desde prisión y nos contó sobre su nuevo emprendimiento con respecto a la fabricación de billeteras... ¿Le deseas lo mejor?

Él sigue siendo el papá de mis hijos, lo que haya pasado entre nosotros es parte del pasado y ahora solo vivo mi presente. Ni a él ni a nadie le guardo ni odio ni rencor. Le deseo lo mejor en la vida, ojalá pueda salir como una persona nueva, que pueda superarse y si eso (emprendimiento) le está sirviendo para poder reinventarme... lo felicito y que le vaya muy bien de corazón.

¿Te hubiera gustado leer unas disculpas de su parte en la entrevista?

No espero ningún tipo de perdón de parte de él ni nada. Ya he escuchado muchos perdones durante varios años, mi vida continúa y él que siga con la suya. (L.Gamarra)

Por cierto, Andrés Hurtado comentó días atrás que habrías mostrado aires de diva en su programa... ¿Qué pasó realmente?

Lo dijo en tono de broma. Sucede que a mí me encanta el color blanco y dorado, pero los micrófonos del programa son negros, así que le dije a una chica de producción si me podían dar un micro dorado y me dijo que sí. El sábado presentaron a un auspiciador de pastillas para dolor de cabeza y Andrés dijo: ‘la mitad es para mí y la otra para Dalia porque la pobre está detrás del productor para que le consigan el micro dorado’. Todo fue una broma, soy cero poses y cero divas.

¿Cómo te sientes en el programa ‘Sábado con Andrés’?

Bastante feliz, me he desenvuelto mucho y he aprendido bastante. Estoy muy agradecida con Andrés, al igual que con sus hijos y con Magaly Medina.





