Dalia Durán contó que le propusieron animar en una discoteca donde se presentó el padre de sus hijos, John Kelvin, el fin de semana, sin embargo, rechazó dicha oferta y aclaró que no se volvería a juntar con su agresor, así le ofrezcan una fuerte suma de dinero.

Dalia, ¿Es verdad que te quisieron contratar para animar en una discoteca donde cantó el padre de tus hijos?

Sí, pero mi respuesta fue no. Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarse con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme o que se digan cosas que no son.

Entonces, ¿No te volveremos a ver con el padre de tus hijos?

Compartiendo escenarios, no. Tampoco brindando, eso no se volverá a dar.

¿Ya retomaste tu terapia psicológica?

Así es. Me siento más tranquila y enfocada en mis hijos. Solo deseo que mis pequeños estén tranquilos, tengo mil cosas en la cabeza, tengo que distribuirme con mis hijos y con mi trabajo.

Se comentó que John está cobrando 20 mil soles por cada presentación... ¿Está cumpliendo con la pensión de tus hijos?

Recién empezará a pasar a fines de diciembre porque dijo que en noviembre no tenía contrato, pero si pasa o no... me tiene sin cuidado. No estoy esperanzada en lo que pueda pasar o a que llegue fin de mes. Me tiene sin cuidado si cumple o no.

¿Estás conforme con el monto que debe pasar como pensión?

Prefiero no entrar en detalles, todo se sabrá en algún momento. Si cree que es lo que debe pasar, normal, no me esperanzo en eso y sigo trabajando por mis hijos.





REGRESÓ A LOS ESCENARIOS.

Asimismo, John Kelvin regresó a cantar en los escenarios el fin de semana, tras haber salido de prisión donde estuvo 15 meses recluido. Además, se conoció que el cumbiambero estaría cobrando 20 mil soles por la hora de presentación. “Para discotecas ahorita estamos sacando entre 18 y 20 mil soles. El precio consta en un show completo, con orquesta, bailarinas, todo el show es de una hora”, precisó el primo del cantante, Jimmy Sarmiento.





