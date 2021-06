Dalia Durán indicó que no dará su brazo a torcer ni piensa retomar su relación con el cantante John Kelvin, quien hizo un mea culpa, lloró ante cámaras y pidió disculpas a la madre de sus hijos, tras haberla humillado públicamente. “¿Si creo en sus lágrimas? No le creo nada después de lo que ha hecho públicamente conmigo, no confío en él, no es la primera vez que llora”, precisó Durán en entrevista con Trome.

¿Crees que solo se disculpó y lloró ante cámaras para quedar bien?

Sí. He quedado muy afectada con este tema, por mucho que sea el padre de mis hijos no le creo nada, por más que llore no pienso dar mi brazo a torcer, jamás. Eso (humillación) fue lo último que esperaba de él (Kelvin), con eso me demostró la clase de persona con la que estuve tantos años.

Públicamente te invitó a cenar para tratar de conciliar... ¿Qué te parece?

Solito se contradice porque un día te ataca, te dice tu vida y al día siguiente te pide disculpas o te invita a cenar. Yo no confío en nada lo que me dice. Él puede ver a sus hijos, jamás le prohibiré que los vea tal como lo ha dicho.

¿John ha intentado buscarte o hablar contigo?

Sí. Me ha escrito, pero yo no le respondo ni tengo ningún tipo de contacto con él porque no me interesa. Quiero llevar la fiesta en paz, pero por el tema de los chicos (hijos), no le voy a prohibir que vea a mis hijos porque ellos son un tema aparte y los problemas que tenga que ver con él (Kelvin) no tienen nada que ver con mis hijos.

¿Piensas continuar con el tema legal?

Él tiene prohibido acercarse a mí, pero deberá cumplir con su régimen de visita con sus hijos. Él tiene que cerrar su capítulo conmigo, ya se lo he dicho, no quiero que me esté molestando más como mujer, que haga su vida y sea muy feliz porque en verdad le deseo lo mejor. Que se dedique a su carrera como cantante, profesional y deje los escándalos. Arrastró el piso conmigo, me llamó de vaga para arriba, así que ya me cansé. No le permitiré eso (humillación) ni a él ni a nadie.

¿Estás recibiendo ayuda psicológica?

Sí, por parte del Ministerio de la mujer y también de manera particular porque me he quedado muy afectada, jamás pensé que iba a llegar al punto de escuchar esas cosas de él. Solo espero habérmelo quitado de encima.





TE PUEDE INTERESAR: