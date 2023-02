La cantante Daniela Darcourt señaló que ha iniciado el año rodeada de mucho amor y que está contenta con su crecimiento artístico y r esaltó que jamás perderá la humildad y sencillez, porque se considera una chica de barrio a la que no le gusta la fama ni tampoco le interesa la popularidad.

“Estoy de regreso, he iniciado el año rodeada de mucho amor y contenta por todas las cosas bonitas que se vienen este 2023″, expresó Darcourt.

Ya tienes casi listo tu álbum ‘Catarsis’ y en breve lanzarás tu tema ‘Ya no te amo’…

Así es. Me emociona mucho la idea de tener este álbum en un 90% terminado. Estoy auto produciendo dos de las canciones, estudiando producción musical y el 3 de marzo lanzo mi tema ‘Ya no te amo’, que lo hice con Beto Gómez y Tavo Trébol. Además, el 22 de abril brindaré un concierto denominado ‘Catarsis’ y se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tu crecimiento artístico ascendete ¿sigues conservando la humildad y sencillez que siempre te ha caracterizó?

Eso nace a título muy personal, soy muy humilde porque vengo de un barrio popular. Si bien es cierto, el barrio no te hace más o menos humilde, pero desde de pequeña he sido muy chamba. No conozco la palabra ‘no’ y en mi cabeza siempre ha existido la frase: ‘Si tienes ganas, lo haces y ya’. A mí no me gusta la fama ni tampoco me interesa la popularidad . Lo que deseo es dejar un legado con mi música y que la reconozcan en todos sitios. Eso es lo que busco. Mi mejor forma de agradecer es hacer cosas bonitas, grandes y dejar la bandera de Perú en lo más alto que se pueda.

¿Anhelas o sueñas con alguna nominación a los ‘Premios Grammy’?

Sí, pero más que un sueño personal, es un sueño por el género y por el país. Son pocas las mujeres que han alcanzado nominaciones o tener ese galardón, tal como la maestra Susana Baca y Eva Ayllón. Quién sabe y en algún momento pueda alcanzar alguna nominación.

Por cierto, al inicio de la entrevista me comentaste que has iniciado el año rodeada de mucho amor y eso también lo compruebo a través de tus redes sociales donde, pocas veces, compartes fotografías al lado de tu pareja Jeremy...

No soy de las personas que ventila su vida personal o que pone todo 24/7 en redes. Siempre me he caracterizado por hablar de mi trabajo y por mencionar a mis personas especiales, pero ya tanto tiempo sola… ya me tocaba pues . Creo que ambos estamos en un momento bastante pleno, de madurez y de mucho compromiso, pero no solo con la relación, sino en hacer música y eso me emociona mucho.

¿Ya despertó el instinto maternal?

Sí. De hecho, que está previsto y en mi lista desde hace muchos años atrás, pero no lo presiono ni lo acelero. Tengo mis fechas tentativas, así que vamos a ver cómo nos sorprende este 2023.

Entonces, si la cigüeña te sorprende este año… ¿Bienvenido sea?

Por supuesto. Les contaría a todos en un concierto, al estilo de ‘Beyonce’, me destapo la panza.

