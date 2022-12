El actor David Almandoz reconoció que antes era como el personaje que interpreta en ‘Al fondo hay sitio’, ‘Pepe’, sin embargo, resaltó que los años le han ayudado a madurar y que se divierte mucho caracterizando al mencionado papel.

“ Los personajes de ‘Pepe’ y ‘Tito’ son muy de la calle. Unos tipos comunes y corrientes, que tienen mucha cercanía con la gente, además, que se rajan el lomo trabajando en un micro y luego se toman una cervecita para relajarse. Esa conexión que hay con el público es porque somos personas de la calle, tal como cualquiera. Mucha gente se identifica con mi personaje y eso se ve reflejado cuando estoy por las calles. La gente quiere mucho al personaje y vivo agradecido por eso”, expresó Almandoz.

¿Tienes alguna similitud con tu personaje?

Bueno, hace años sí era parecido a ‘Pepe’ porque era ‘chelero’, pero ahora ya no soy tan chiquillo, los años pesan y no tomo tanto. El David de antes se parecía mucho a ‘Pepe’, pero ahora ya no. Mi prioridad ahora es la serie, trato de dar lo mejor para el personaje y porque el público se lo merece.

¿Qué te dicen por las calles?

El cariño de la gente es increíble, soy agradecido por todo lo bonito que me demuestran cuando me ven. Me dicen: ‘Salud’ o también ‘¿Unas chelas?’. Incluso hay mucha gente que me reconoce por el papel que hice en la serie ‘Así es la vida’, muchas personas me recuerdan por el personaje de ‘Rambito’, es algo sorprendente, pero varias personas me dicen ‘Rambito’ cuando me han visto por la calle o en algún lugar.

¿Qué tal la dupla con Laszlo Kovacs?

Excelente. Hay buena química, somos ‘patas’ y siempre estamos unidos. Nos conocemos desde hace muchos años y que nos hace fácil las grabaciones.

¿Qué esperas para el año que viene?

Espero que la serie siga funcionando, que goce del cariño del público y siga para adelante. Estoy abocado a las grabaciones, cuales me absorben demasiado, así que no me da tiempo para hacer otra cosa, sin embargo, vivo contento con lo que hago, con el personaje y de trabajar con un gran reparto actoral, tal como lo tiene ‘Al fondo hay sitio’. Nos conocemos desde hace muchos años y somos como una familia.

¿Cómo defines el 2022?

Estoy muy contento porque la acogida de la serie continúa a pesar de tantos años que tienen en vigencia. A la gente le sigue gustando, así que estoy feliz con tan buena aceptación.

