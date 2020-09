Daylín Curbelo insulta y se indigna con manicurista que se negó a darle canje por su baja cantidad de seguidores

EN POLÉMICA. Daylín Curbelo se encuentra en el ojo de la tormenta tras la denuncia de una manicurista, que la acusó de tratarla mal e insultarla porque no quiso aceptar un canje de uñas acrílicas a cambio de publicidad.

Según contó Verónica Jhong al programa de Rodrigo González, Amor y Fuego, la cubana le escribió a su página de Instagram de servicio de manicure el pasado seis de septiembre para preguntarle si trabajaba por canje.

La experta le contestó que sí pero que no la conocía, por lo que iba revisar sus redes sociales. Al percatarse que su cuenta tenía menos seguidores que la de su negocio, le agradeció por el interés y se negó.

“Yo normalmente estoy trabajando con artistas que tengan mas de un millón de seguridores por el tema de la publicidad”, se defendió en el programa de Peluchín. La respuesta de la Verónica desató la ira de Daylin Curbelo, quien le mandó un furibundo mensaje.

“Te comento señorita veca o vaca, como sea que te llames, pa tu información llevo en este país más de 10 años y puedo asegurarte que me conocen más que a ti en tres vidas con todas tus uñas plásticas y tus 50 like en cada foto que tienes. Si tengo menos seguidores que tú es porque me hackearon una cuenta y tuve que abrirme de nuevo, pero de que me conocen más que a ti te lo puedo asegurar mongólica desubicada. Te dediqué un minuto de mi tiempo a ti y a tus uñas plasticas de 50 likes”, dijo según mostró la afectada en un mensaje.

Al ser consultada por la reportera de Amor y Fuego, la cubana le restó importancia a la denuncia."Ella me humilló, me ofendió y yo le respondí como tenía que ser", indicó, al mismo tiempo que aseguró que la manicurista solo buscaba pantalla para su negocio.

Daylín Curbelo insulta y se indigna con manicurista que se negó a darle canje | Amor y Fuego