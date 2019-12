La tercera temporada de “De vuelta al barrio”​, teleserie creada y producida por Gigio Aranda para América Televisión, llegó a su fin en lunes 23 de diciembre y dejó varias interrogantes que deberán ser abordadas en la cuarta entrega de la ficción protagonizada por Mónica Sánchez y Paul Martin.

En el último capítulo, que estuvo ambientado en la Navidad de 1979, Pichón (Martin) y Malena (Sánchez) llevaron la fiesta en paz durante las fiestas, pero a pesar de los esfuerzos de Malena, no logró recuperar al amor de su juventud, quien prefirió quedarse con Ana (Melania Urbina).

Tras la trampa que Amanda (Teddy Guzmán) pretendió tenderle a la familia Bravo, ella pasó las fiestas sola; aunque no sin su regalo: Coco (Lucho Cáceres) le regaló la primera “letra” de su mausoleo.

Por su parte, Pedrito (Samuel Sunderland) intentó recuperar el cariño de Lily (Merly Morello) con un dije de plata, pero fue rechazado. Sin embargo, otra muchacha apareció en la vida del hijo de Pichón y podría convertirse en su nuevo interés amoroso.

“Y así, con más pena que gloria, terminaba 1979, el año en el que fui completamente feliz, el año que conocía la dicha y me convertí en un triunfador, un año que despediría sintiéndome un absoluto fracaso, sin Lily, sin amor, sin ilusión, sin esperanzas, hasta que la vi”, dice “Pedrito”.

La tercera temporada de “De vuelta al barrio” cierra con el regreso de Álex (Fernando Luque), quien encuentra a su ex Sofía (Luciana Blomberg) con su hermano, Dante (Sergio Gjurinovic).

¿QUÉ PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL ALTERNATIVO DE LA TEMPORADA 3 DE “DE VUELTA AL BARRIO”?

En lo que parece ser un final alternativo o una escena post-créditos aparecen una vez más Francesca Maldini (Ivonne Frayssinet) y Peter (Adolfo Chuiman), personajes de la serie “Al fondo hay sitio”.

Mientras están en el auto en medio de una congestión vehicular Francesca le pregunta a Peter: “¿De qué verdad hablaba mamá Rosa? ¿Coco sobrevivió al incendio? ¿Quién es la niña que se le apareció a Pedrito? ¿Qué hará Alex, el hijo de Malena? A lo que Peter responde que se lo contará el próximo año.

Obviamente estas son las interrogantes que “De vuelta al barrio” debe responder en su cuarta entrega, que llegará en abril o mayo del 2020.

Mamá Rosa dijo que tal vez Alex no vino para Navidad porque descubrió una verdad que asusta a Malena. Mientras que cuando Coco fue al albergue a buscar a Coquito y vio el lugar en llamas no lo pensó dos veces y entró a rescatara al pequeño, pero no se mostró si logró salir con vida.

Sin embargo, no solo se trata de un video que plantea las preguntas que dejó la tercera temporada de “De vuelta al barrio”, también abre la puerta a más crossovers entre esta teleserie y “Al fondo hay sitio”. Tal vez otros personajes podrían hacer algunos cameos.

Además, significa que Peter volverá al popular barrio de San José, ya que para conocer lo que sucedió con Malena, Elvira, Pichón, Ana, Dante, Pedrito, Lily y demás personajes de la serie es necesario que el estuviera presente o mantenga algún contacto con ellos.