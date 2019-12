Erick Elera, quien dio vida por tres años a ‘Oliverio’ en la teleserie setentera ‘De vuelta al barrio’, anunció su inminente retiro de la ficción, tras no llegar a un acuerdo con América Televisión.

“Parece que ya no sigo en la serie. En realidad ya depende de ellos, pero no me han dado mayor respuesta, por eso ya doy por hecho que no seguiré en la serie”, precisó el actor, quien venía negociando facilidades en los horarios de grabaciones.

No obstante, tal como lo había adelantado anteriormente, Elera piensa enfocarse ahora en su faceta musical.

“Tal vez sea el momento de darle un poco más de fuerza a mi faceta musical y arriesgar un poco, buscar nuevas oportunidades”, añadió Erick, quien recientemente grabó con el cantautor Cedric Vidal y tiene planeado hacer otra colaboración con el dúo ‘Periko & Jessi León’.