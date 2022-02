EXPLOTÓ. Lucy Cabrera no aguantó que Clara Seminara le dijera “abogada sin ética”, después de que asumiera la defensa de Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’, ya que según dijo se había ofrecido como su abogada en un inicio. El humorista fue denunciado por tocamientos indebidos por la actriz.

Hace algunas semanas, Clara Seminara aseguró que estaba decepcionada porque Lucy Cabrera la “consoló” y le dijo que “sería su abogada” en el proceso contra “Yuca”.

“Lucy Cabrera, que es una de las abogadas, es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me defendería. Ahora, le faltó ética y terminó siendo abogada de él”, sostuvo.

Lucy Cabrera explota EN VIVO contra Clara Seminara

Durante la entrevista de Amor y Fuego, Lucy Cabrera arremetió contra Clara Seminara, y anunció una demanda en su contra. “Yo ahora te estoy demandando porque no me cuesta pagar 124 soles de exhorto para España”, dijo.

“¡Silencio, Clara! Esta señorita dijo que sería su abogada ¿Cómo voy a ser abogada en un proceso que no empieza? Hay que estar mal de la cabeza para decir: “Ella iba a ser mi abogada”. Por favor, te retractas, que en ningún momento yo me he ofrecido en ser tu abogada”, señaló.

Lucy Cabrera pierde los papeles EN VIVO contra Clara Seminara (Video: Willax TV)

Lucy mandó a callar a Clara en más de una ocasión y se mostró ofuscada mientras rechaza tajantemente que se haya ofrecido para ser su abogada. “¡Silencio!¡ Dije, silencio! Yo nunca te ofrecí ser tu abogada nunca tuya (…) A mí me ha costado 9 años estudiar para que vengas a decir que no tengo ética, estas muy equivocada”, manifestó.

Mientras Clara intentó responder, Lucy continúo alzando la voz. “No, no se te concede la palabra, mientras no digas la verdad ¡Dices la verdad o te callas!”, señaló.

