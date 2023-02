La suspensión de tres partidos de la Liga 1, una situación inédita en el fútbol peruano, ha generado una gran desazón en los hinchas, que han visto nuevamente postergada la normalización del campeonato debido a la disputa por los derechos de transmisión televisiva.

Los encuentros Binacional vs Sporting Cristal, Melgar vs Sport Boys y Alianza Lima vs UCV, serán reprogramados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), organizadora del torneo, ante la falta de garantías para la transmisión de los encuentros.

Binacional, Melgar y Alianza son tres de los seis clubes que mantienen un desacuerdo con la FPF por los derechos de transmisión de sus encuentros y decidieron impedir que la empresa 1190 Sports realicen la emisión de sus partidos cuando jueguen en sus instalaciones.

El Chavo según Al Ángulo

Como respuesta a esta absurda situación, los conductores del programa Al Ángulo (Movistar Deportes) decidieron abordar el tema con humor. “Hay impedimento de que el fútbol peruano se lleve a cabo, hay obstáculos continuos para que nuestro fútbol se deje ver”, dijo el conductor Franco Cabrera, al inicio del programa.

Cabrera, quien también es actor, explicó que debido a que no hay fútbol, el panel debía explorar sobre qué tema conversar durante el espacio y decidieron concentrarse en la serie mexicana “El Chavo del 8″. Los conductores conectaron la creación de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ con su programa por la afición del guionista por el fútbol .

En ese sentido, recordaron el episodio en que “El Chavo” manifiesta su admiración por el aquero de la selección peruana que brilló en el Mundial de 1978, Ramón Quiroga, así como “El chanfle”, película protagonizada por ‘Chespirito’.

Conductores como personajes de “El Chavo”

Pero el clímax del programa fue la caracterización de los conductores como los personajes de la vecindad. Con ayuda del photoshop, Pedro García fue el niño ‘Godines’, Franco Cabrera calzó perfecto como ‘El Chavo’, Diego Chávarri fue el idolatrado ‘Don Ramón’, mientras que Michael Succar encajó como ‘Quico’.

Diego Chavarri, 'Don Ramón. (Movistar Deportes)

Quien se picó un poco por la selección de su personaje fue Diego Rebagliatti, a quien le asignaron nada menos que el profesor Jirafales. El comentarista deportivo, que se encontraba fuera de cámaras, ingresó al set de TV y amagó golpear a Cabrera, quien funge de moderador del programa.

Diego Rebagliatti no se salvó de la parodia. (Movistar Deportes)

Los tres primeros bloques de Al Ángulo fue dedicado a hablar de la serie mexicana. Se trató de una forma de protesta ante el impedimento del normal desarrollo de los partidos, una situación que parece estar muy lejos de resolverse, para el infortunio de los hinchas del fútbol.

