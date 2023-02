Deysi Araujo le dio su ‘jalón de orejas’ a su amigo Jonathan Maicelo, a raíz que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ difundió conversaciones donde el boxeador le pedía a sus amigos que le lleve a mujeres a su gimnasio, pese a que tenía una relación amorosa con la modelo Samantha Batallanos.

“Maicelo es mi ‘pata’, no sé en qué problemas se mete, es buena gente, pero los hombres infieles no cambian, solo descansan, así que le daré su jalón de orejas cuando lo vea. Ya no puede hacer nada porque metió la plata, pero espero que pueda enmendar sus errores y aprender de ellos. A veces, por una tontería o calentura del momento se puede perder a la mujer de su vida. Él es buena gente y divertido, pero es un poco loco. Tenía un mujerón a su lado y no lo supo valorar. Lo veía tranquilo con la chica (Samantha), pero no sé qué habrá pasado por su cabeza para portarse mal. Lo trataré de aconsejar cuando lo vea”, expresó la pelirroja.

¿Qué le aconsejas?

Ya debe pensar bien las cosas, está madurito y se le puede pasar el tren, así que no puede actuar de mala manera. Los años no pasan en vano y ya no es un chibolo que puede estar actuando inmaduramente. A veces no entiendo por qué los hombres se portan mal, lo peor es que cambian a una buena mujer por una aventura y luego aparecen arrepentidos.

¿Jonathan te ha ‘tirado maicito’ en alguna oportunidad?

No. Siempre hemos sido amigos. Además, el hombre propone, pero la mujer dispone.

O sea, ¿te ha tratado de ‘afanar’?

No, pero él es bien cariñoso y amable, pero siempre he tenido las cosas bien claras. Él es mi ‘pata’, me ha visitado en mi casa, me ha apoyado en pandemia, pero nunca ha pasado nada. Es un buen amigo y buena onda.

¿Maicelo es tu tipo de hombre?

Me encanta su color de piel y lo admiro mucho porque es un hombre muy trabajador, pero ahí nomás. Nunca lo he visto como una pareja, siempre ha sido mi amigo y lo seguirá siendo, a pesar de que ya no hablamos mucho pues cuando se tiene pareja dejamos las amistades de lado. Nunca ha existido nada más que una relación amical y así seguirá siendo. Ahora solo estoy enfocada en trabajar a full y tener la mente ocupada para no pensar en otras cosas.

