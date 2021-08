Deysi Araujo se pronunció sobre el complicado momento que vive Milena Zárate, quien se mostró al borde del llanto tras descubrir que su expareja, el futbolista Augusto Barrera está pretendiendo a una bailarina.

“El karma existe, eso son las consecuencias de meterse con chibolos. A la edad de Milena ya debería pensar bien y buscarse un madurito porque los chibolos solo te usan, te sangran y luego te botan. Obviamente que ella (Milena) lo mantenía (a Augusto Barrera), si le gusta esa vida está bien, si es feliz así... es su vida”, precisó la pelirroja.

¿Qué le sugieres a Milena?

Primero que debe pensar como madre, dedicarse a su casa y después buscarse a una persona que te sume, pero no que te reste en la vida. Quien amanece con niños amanece mojado, esa frase es dedicada para todas las personas que les gusta los chibolos.

¿Cómo te va en el aspecto sentimental?

Estoy soltera y tranquila. No hay nadie rondando mi corazón, así que estoy dedicada a trabajar para seguir sacando adelante a mi hijo y más que feliz porque mañana (domingo 15 ) animaré el concierto de ‘Armonía 10’ en ‘El huaralino’. He llorado de la emoción cuando me llamaron pues volveré a pisar los escenarios después de casi dos años por la pandemia.

Por cierto, ¿Es verdad que Walter Obregón ya le pidió matrimonio a tu amiga Susy Díaz?

Sí. Walter quiere casarse con Susy, ya le pidió matrimonio el día que fueron a comer a la ‘Rosa náutica’, no le entregó la roca, pero sí le propuso casarse, sin embargo, Susy ya no quiere boda ni desea continuar con él. Todos los días hablamos, me ha dicho que ha pensado bien las cosas y desea estar tranquila. Si vuelven o no, siempre la apoyaré a ella.