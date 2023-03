A pesar que aseguró que le pidió que no hablara más de ella y anunciar que lo iba a demandar por mostrar sus videos de OnlyFans a su entorno íntimo, Deysi Araujo volvió a ser captada con su expareja, el juez Jackson Torres, y sorprendió pues no quiso que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ la graben -aparentemente- porque está sin maquillaje.

La bailarina se reunió con su exnovio, quien habría gastado una gran suma de dinero por llenarla de regalos por su cumpleaños, y fue grabada mientras estaba dentro de la camioneta de Torres, aparentemente conversando. Sin embargo, cuando se bajó, no paraba de cubrirse el rostro para que la no filmen.

Horas después de alistarse, recibió en su casa al reportero del programa de la ‘Urraca’ para contar lo que sucedió con Jackson Torres en su vehículo y según relató, él quería regresar con ella, pero terminó cacheteándolo porque no quería oficializarla públicamente.

Amenazó con demandar a juez

Deysi Araujo reveló que iniciará acciones legales en contra de su expareja Jackson Torres, a quien acusó de violencia psicológica y difamación. “He llorado muchísimo por unas cosas que hizo Jackson, pero ya me reuní con mi abogado, lo vamos a denunciar por violencia psicológica y difamación”, expresó.

“Ha sacado videos de mi Onlyfans donde hago topless y desnudo. Se los enseñó a mi comadre, quien me hizo sentir mal porque me dijo que debería pensar en mi hijo. Nadie tiene derecho a meterse con mi entorno íntimo, además, no tengo nada de qué avergonzarme. Haré respetar mis derechos como mujer”, dijo a Trome.

Le pidió que no hable más de ella

Deysi Araujo contó que volvió a comunicarse con su expareja Jackson Torres y le pidió que no la mencione más en los medios de comunicación. “Hace unos días me habló por WhatsApp y quedamos que él no iba a tocar mi nombre”, contó.

“Es lo mejor, pues le pedí que no me mencione porque está quedando mal como hombre. Por mi parte, no pienso mencionarlo más porque no quiero darle vida ni color”, dijo la animadora.

